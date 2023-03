Desde la playa y de espalda, Larissa Riquelme posó con una microbikini rosa: “Brillando”

Larissa Riquelme está conectada con sus seguidores todos los días, no pierde oportunidad para subir alguna foto y dejar mensajes de motivación personal o preguntas para interactuar con sus fanáticos.

Larissa Riquelme Foto: Instagram/larissariquel

La modelo se destaca por subir imágenes cargadas de sensualidad, con poca ropa, ya sea con conjuntos minis, escotes o su colección de trajes de baños que relucen su belleza y sus curvas.

En su perfil cuenta con más de un millón de seguidores, los cuales esperan ansiosos alguna publicación para saber sobre la vida de Larissa y no dudan en dejar miles de ‘likes’ y comentarios.

Larissa Riquelme jugó debajo de la lluvia con un body blanco y un piloto que no la salvó de mojarse. Foto: Larissa Riquelme

Así es la microbikini rosa de Larissa

Larissa, fiel a su estilo, aprovecha cada momento para posar frente a los reflectores de manera sexy y provocativa. Esta vez, desde la playa lució una microbikini rosa chicle, un conjunto de corpiño en forma de triángulos y una bombacha colaless, cavada.

Larissa Riquelme Foto: Instagram/larissariquelme

De espalda, sonriendo a la cámara, saca a relucir sus atributos. En el pie de la foto, escribió: “Brillando. Me amo tal cual me veo, me amo porque me siento feliz conmigo misma, amada en todos los sentidos”.

Larissa Riquelme Foto: Instagram/larissariquelm

¿De qué signo es Larissa Riquelme?

La modelo paraguaya nació el 22 de febrero de 1985, tiene 38 años y pertenece a Piscis. Las personas de este signo son muy sensibles ante los sufrimientos de los otros, disponen de buena voluntad y ganas de ayudar, son emocionales y muy intuitivos.