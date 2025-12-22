Desde la playa, Agustina Cherri marcó tendencia con la bikini del color de la temporada 2026

Agustina Cherri es una verdadera reina del estilo. Su impronta traspasa la pantalla y a lo largo de los años ha logrado ganar un lugar en el corazón del público. Es una de las actrices más reconocidas del ambiente artístico argentino. Tiene un carisma sin igual.

Marca tendencia. Las prendas vanguardistas son su especialidad y no duda en combinar diferentes diseños, texturas y colores para crear conjuntos de prendas únicos. No solo brilla en el set de filmación, sino también como influencer fashionista posando con las prendas tendencia de la temporada.

Agustina Cherri apostó por un vestido lencero en rojo y negro de encaje

En su guardarropa brillan los must de la temporada. Sin lugar a dudas, destaca en cada publicación que comparte. Colecciona los likes de sus fans. La actriz da cátedra de estilo. Sabe mezclar a la perfección diferentes texturas, colores y diseños.

Agustina Cherri disfrutó de un día de playa y sorprendió con un espectacular traje de baño. Una bikini mega diminuta con escote pronunciado. Eligió el color de la temporada: marrón chocolate.

Desde la playa, Agustina Cherri marcó tendencia con el traje de baño del color de la temporada 2026

Un tono que pisa fuerte para esta temporada de verano 2026. La actriz revolucionó Instagram y marcó tendencia. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas y utilizó muy poco maquillaje. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar y coleccionó los likes del público.

Agustina Cherri apostó por un traje de baño en color tierra y causó sensación en Instagram

La actriz tiene una actitud única. Pasar desapercibida no es una opción para ella y siempre va por más. Las prendas trendy del momento son su especialidad. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir.

Agustina Cherri posó con una bikini ultra diminuta. La parte superior, un corpiño triangular con mega escote. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La actriz desplegó toda su audacia y dio cátedra de estilo.