Agustina Cherri se convirtió en la reina del estilo y marcó tendencia con un vestido en color verde a puro brillo

Agustina Cherri es una verdadera reina del estilo. Es una de las actrices más reconocidas del ambiente artístico argentino. Tiene un carisma sin igual. Su impronta traspasa la pantalla y a lo largo de los años ha logrado ganar un lugar en el corazón del público.

No solo brilla en el set de filmación, sino también como influencer fashionista posando con las prendas tendencia de la temporada. Marca tendencia. Las prendas vanguardistas son su especialidad y no duda en combinar diferentes diseños, texturas y colores para crear conjuntos de prendas únicos.

Agustina Cherri se convirtió en la reina de las tendencias con un minivestido en color verde a puro brillo

En su guardarropa brillan los must de la temporada. Sin lugar a dudas, destaca en cada publicación que comparte. Colecciona los likes de sus fans. La actriz da cátedra de estilo. Sabe mezclar a la perfección diferentes texturas, colores y diseños.

Agustina Cherri compartió una serie de imágenes que causaron sensación. Posó con un vestido de noche vanguardista y audaz. Un vestido diminuto en color verde repleto de brillos y muy ajustado al cuerpo. Resaltó su figura y dejó a todos sin palabras. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y así resaltar su mirada. Para los labios apostó por un color rojizo con mucho brillo. Las imágenes revolucionaron Instagram y cosechó los likes de todo el público.

Agustina Cherri se convirtió en la reina de la noche con un look a puro brillo

La actriz tiene una actitud única. Pasar desapercibida no es una opción para ella y siempre va por más. Las prendas trendy del momento son su especialidad. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir.

Agustina Cherri eligió un vestido en color verde repleto de brillos para ser la estrella indiscutible de la noche. Una prenda ultra audaz y muy ajustada al cuerpo. La artista sabe como brillar y en esta ocasión no fue la excepción.