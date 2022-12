Desde el escenario, La Joaqui celebró el triunfo de la Selección Nacional y causó sensación en Instagram: “Te amo argentina querida”

La Joaqui no es muy activa en sus redes sociales, pero cada vez que sube un nuevo posteo causa furor entre sus millones de seguidores, no solo porque comparte looks únicos que definen su personalidad y su estilo, sino también porque comparte la misma pasión que los usuarios.

Este es el retoque estético que se hizo La Joaqui.

Como ocurrió en esta oportunidad en que se lució desde el escenario vistiendo la camiseta albiceleste, a la cual ató en la parte superior del abdomen para darle mayor visibilidad, junto con una calza deportiva negra tiro alto y zapatillas blancas que contrastaba con la prenda inferior.

La Joaqui enamoró con la celeste y blanco. Foto: Instagram

Y desde la descripción del posteo, escribió con gran entusiasmo: “Nos volvimos a ilusionar, vi a Messi llevarse un mundial, leyenda viva, te amo argentina, querida, sufrida, guerrera, orgullo criollo, ejemplo de siempre intentarlo una vez más”.

La Joaqui celebró desde el escenario. Foto: Instagram

Cómo descubrieron los usuarios que La Joaqui se hizo una cirugía estética

Con el calor acechando con gran intensidad la ciudad, La Joaqui se ha mostrado con diversas microbikinis tanto en su cuenta de Instagram como en su cuenta de TikTok, y con esa exposición los usuarios descubrieron un detalle particular.

La Joaqui lució su nuevo retoque estético en las lolas. Foto: TikTok

Y se trató precisamente del pronunciado busto que presentaba, siendo un detalle notorio que no pasó desapercibido, con lo cual sus fanáticos supieron que se realizó una cirugía estética.