Daniela Celis derrochó sensualidad con transparencias y dejó ver su ropa interior

Daniela Celis es una de las influencers del momento. Su paso por Gran Hermano le abrió las puertas de la escena mediática argentina. Su estilo e impronta conquistan los corazones del público y jamás pasa desapercibida.

Colaless y destape ultra hot: Daniela Celis lució un look de alto voltaje y encendió corazones con una combinación infartante

La influencer apuesta todo por looks mega sensuales. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Combina a la perfección las últimas tendencias y enamora las miradas de todos sus seguidores con su audaz impronta.

Daniela Celis, la ex Gran Hermano, derrochó sensualidad con un mono con transparencias y mostró su ropa interior

Marca tendencia. Es una referente fashionista. En Instagram cosecha día a día nuevos seguidores y sorprendió a todos con una producción de fotos mega hot. Allí la piel fue protagonista y dejó a todos sus fans sin palabras.

Daniela Celis posó con un look infartante. Destacó su espectacular figura y se robó los suspiros de todos. Lució un espectacular mono con transparencias y mostró su ropa interior. Un corpiño mega escotado en color negro y una bombacha estilo culotte del mismo color.

La publicación causó sensación y sus fans alucinaron. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje utilizó delineado negro para los ojos bien marcado. Sombras en color plateadas para darle un toque de brillo y lápiz labial con mucho brillo.

Daniela Celis arrasó en Instagram con una producción de fotos de alto voltaje

La ex Gran Hermano tiene una actitud única. Enciende Instagram con cada video o imagen que comparte. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más. Sin lugar a dudas, sabe como conquistar al público.

Daniela Celis desató pasiones posando con un infartante mono con transparencias ultra hot. Mostró mucha piel y dejó muy poco para la imaginación. Sus fans alucinaron y la ex hermanita dio cátedra de estilo.