La felicidad, como el agua / Chinelo Okparanta / Editorial Empatía / $750

Entre medio de estos cuentos que nos hablan de la vida cotidiana en Nigeria, circula el afecto pero también los mandatos y presiones que pesan sobre las mujeres de ese país. Su autora se llama Chinelo Okparanta y es nigeriana de nacimiento, aunque a los diez años migró con su familia a los EE.UU., donde se formó como escritora y docente en la Universidad de Pennsylvania.

Conociendo los vericuetos de su cultura y apelando también a esa mirada de “otredad” que construyó desde la distancia, Okparanta escribe diez historias que cuestionan la opresión que signa la vida de sus congéneres nigerianas: matrimonios arreglados, esposos “con derecho” a abandonarlas cuando no conciben varones, discriminación entre mujeres por el grado de negritud de la piel...

La felicidad, como el agua fue el primero de sus libros de relatos y se editó originalmente en 2013: The New Yorker publicó algunos de sus cuentos y The Guardian lo eligió entre los diez mejores títulos africanos de ese año.

En la Argentina ahora podemos conocer a esta autora gracias al interesante catálogo de Empatía, una editorial independiente dedicada a difundir el desconocido mosaico de identidades, estilos narrativos y voces que componen la literatura africana.

Extracto del cuento “¡Wahala!, que forma parte del libro La felicidad, como el agua (Editorial Empatía):

“Toda la ciudad había murmurado sobre eso, el caso de la esposa de Mbachu. Algunos decían que su infecundidad se debía a la malicia del vecindario celoso (la esposa de Mbachu era muy hermosa, después de todo). O quizá su infecundidad sencillamente fuera resultado de una indiferencia generalizada por parte de la gente del lugar. La parentela de Mbachu con el tiempo empezó a incitarlo a dejar a la esposa y tomar otra, una que pudiera darle descendencia, en especial hijos varones, para darle continuidad al apellido.”

Un interesante libro del INADI que recorre la historia de la comunidad afro en la Argentina y el nada sutil engranaje discursivo para invisibilizarla.

Conexiones:

AMERICANAH: Así se llama la tercera novela -y la primera publicada en la Argentina, en 2014- de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie : una historia de amor, blogs, identidad y racismo que cuenta el trayecto de quince años en la vida de varios personajes en los EE.UU y en Nigeria. Lo editó en la Argentina Random House.

ARGENTINA TAMBIÉN ES AFRO: Es común escuchar “en la Argentina no hay negros”, pero eso no es cierto. Este interesante libro editado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), recorre la historia de esta comunidad en el país y el nada sutil engranaje discursivo para invisibilizarla. Puede descargarse gratuitamente desde la web del INADI.

* Editora de revista Rumbos. Contenido exclusivo para Rumbos.