Celeste Cid contó 20 años después su mejor secreto para mantener el look en “Resistiré”

Han pasado 20 años desde que se transmitió el primer episodio por Telefé de Resisté con Celeste Cid y Pablo Echarri como los protagonistas de una ficción que quedó grabada en la memoria de una generación y que cautivó como una escalofriante historia de desenfreno, violencia y tintes policiales.

Celeste Cid habló de sus adicciones en su cuenta de Instagram

Con tan solo 18 años, la actriz interpretó a Julia Malaguer Podestá con un look inusual para las producciones de la época, donde desde la producción, el cast y el estilismo adecuaron el personaje de Celeste con un corte de pelo llamado ‘pixie’, en el cual este estaba más desmechechado y desenfado que el usual.

Celeste Cid recuerda su rol como Julia Malaguer, 20 años después del primer episodio Foto: Archivo Web

Celeste, quien hace poco recordó su rol en la telenovela, contó cómo mantenía ese corte de pelo que la caracterizó durante toda la temporada. Desde sus redes abrió el secreto: “Para quienes me dicen `quería tu corte de pelo´, les cuento que me lo cortaba con maquinita de afeitar. Quienes me conocen saben de mis raptos con el pelo. Me divertí mucho”, expresó en su cuenta de Instagram.

Celeste Cid recordó el estreno de "Resistiré".

Con una publicación que rememoró aquella época, Celeste Cid también se rio de sí misma: “Esa manera capricorniana de meter mano también. Qué pesada, señora. Cálmese”. La actriz contó cómo intentaba mantener el famoso estilo ‘pixie’ con el cual se catapultó a las ficciones más adultas y le hizo destacar en el medio. Corte que muchas quisieron tener durante esos años siguiendo el estilo de Julia Malaguer.

Celeste Cid como Julia Malaguer en la telenovela Resistiré Foto: Archivo Web

El famoso estilo ‘pixie’ es una clase de corte y look radical con el pelo muy corto similar al estilo ‘garçon’ de la década del 20. Durante los años 50 la actriz Audrey Hepburn fue pionera en llevarlo y actualmente, celebridades como Demi Lovato, Cardi B, Emma Watson o Miley Cyrus también optaron por usarlo en sus carreras como sinónimo de empoderamiento.

Celeste Cid en la producción de Resistiré Foto: Archivo Web

¿De qué signo es Celeste Cid?

La actriz Celeste Cid nació el 19 de enero, bajo el signo capricornio, signo que es conocido como el más trabajador del zodiaco, el décimo signo del horóscopo. Este signo simboliza la sabiduría y las aguas, su símbolo representa la montaña, y junto a Tauro y Virgo pertenece al elemento tierra, su signo opuesto y complementario es Cáncer.

Celeste Cid al ser Capricornio, ese sería su signo solar, lo que hace de ella una persona comprometida y madura, las personas con este signo solar siempre actúan con madurez a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, son tranquilas y observadoras, siempre aplican su sensibilidad ante los demás, además estas personas destacan por su seguridad misma, ya que según ellos siempre saben qué hacer, también suelen aplicar su conocimiento pragmático para alcanzar todas las metas que se ha propuesto.