Celeste Cid venció una terrible adicción: “Con voluntad se puede todo”.

Sin dudas, Celeste Cid es una de las actrices más talentosas y queridas del país. Con más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y desde que comenzó con su carrera artística, Cid supo ganarse el cariño y apoyo del público.

Durante la mañana de este martes, Celeste compartió un logro muy especial con sus fanáticos y se mostró muy contenta con otro objetivo cumplido. No se trata de un propósito profesional, sino que está directamente vinculado con su vida personal y de salud.

La felicidad de Celeste al contar su logro. Foto: Instagram

“Un año sin pucho”, comenzó escribiendo la actriz en un posteo en su cuenta de la red social de fotos y videos. “Con voluntad, se puede TODO. Y todo es: literalmente todo. Que nadie te diga lo contrario”, continúa Celeste.

“No es gratuito, claro. Llorás bastante al principio, tu pantalón preferido no te entra por lo 9 kilos que subiste y fueron directo al c*lo, después te ordenas, volvés a entrenar, todo se empieza a acomodar y un día pasa. Como todo pasa en la vida”, asegura Cid sobre algunos momentos difíciles que atravesó durante el proceso.

Luego, contó los beneficios que le trajo haber dejado el cigarrillo: “La mirada es hacia adentro, siempre. Y en sociedades donde se valoran tanto los resultados, este mensaje va en pos de subrayar los procesos, que por lo general suceden en las sombras, en lo íntimo”.

“Que no nos perdamos de vista. Que nadie te haga creer que no podes. Pd: se me metió un eclipse en el ojo (y en el corazón)”, cerró Celeste.

Algunos comentarios que le dejaron las amigas de Celeste Cid. Foto: Instagram

Celeste Cid y su adicción a las drogas

A sus 38 años, Celeste puede sentirse orgullosa de todo su camino recorrido y la forma en la que superó su adicción a las drogas y otras sustancias. Incluso, no es la primera vez que Cid habló de que había dejado de fumar, en febrero de 2021 había publicado un video en el que contaba que hacía 4 meses no fumaba, pero luego volvió a caer en la tentación.

Este 25 de octubre finalmente cumplió un año entero sin fumar y esto recuerda a cómo se sobrepuso a las adicciones. Celeste fue internada entre 2010 y 2011 para tratar sus adicciones, y años después decidió hablar sobre lo que vivió en aquella época con la intención de difundir un mensaje que ayude a las personas que están en su lugar.

Celeste Cid fue internada durante un período de tiempo para dejar atrás las adicciones. Foto: Archivo

“Todos somos sobrevivientes de lo que nos toca en este mundo tan alocado. Yo sólo flaqueé un poco. En realidad, fue una hecatombe. Me perdí en el afuera, en los veintipico, ese lapso de crisis y rupturas. Y me desconecté de mí misma y de todo lo demás. Porque lo que viví no fue joda y rock & roll, sino el momento más triste de mi historia”, contó Celeste en su momento.

“Fueron tiempos de duelo. De ‘duelar’ fantasmas personales y temitas familiares. (...) Trabajo desde muy chica. Sí, crecí rodeada de cuidados y cariños, pero también obligada a pensar y a responder como adulto: con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio”, aseguró.

Celeste Cid reconoció que sus adicciones forman parte de lo más triste de su historia de vida. Foto: Archivo

“La decisión era mía hasta ahí. Hasta que pesó. Uno siempre sabe cuáles son sus patas rengas. Sólo necesitaba enfrentarlas y poner orden. Tuve padres maravillosos, que supieron acompañar muy bien algunos aspectos, pero otros no tanto”, recordó en 2017 sobre los momentos en los que sufrió adicción al alcohol, la marihuana, la cocaína y otras sustancias.