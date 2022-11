Cami Homs se fotografió desde la cama con un look rosado al estilo ‘barbie’ que causó sensación entre sus fanáticos

Cami Homs es muy activa en su cuenta de Instagram en la que reúne casi 600 mil seguidores, ya que siempre comparte contenido desde las historias o en el feed. Y en cada ocasión, enamora a los usuarios con los vestuarios presenta.

Cami Homs Foto: instram

Y para esta oportunidad, la modelo utilizó un crop top rosado con cuello alto y una calza estilo ciclista tiro alto, y eligió acompañar el outfit con una vincha gruesa que mantenía el cabello lejos de su rostro. Y las tres prendas eran de color rosa pastel.

Y supo lucirlo con sensualidad al fotografiarse frente al espejo desde la comodidad de su cama, y dentro de un espacio colmado de elegancia y sofosticación.

Cami Homs lució un look totalmente rosa y cautivó a sus fanáticos. Foto: Instagram

Qué pensó Cami Homs sobre la actuación de Rodrigo de Paul en el partido de Argentina

La derrota de la Selección frente a Arabia Saudita en el primer juego del Mundial de Qatar 2022 provocó un mar de comentarios negativos sobre el desempeño de los jugadores, entre los cuales se encontraba la crítica De Paul y su relación con Tini Stoessel.

Camila Homs y Rodrigo de Paul buscan un acuerdo tras la separación. (Instagram)

Es por ello que desde Socios del Espectáculo buscaron conocer la opinión de Camila sobre lo acontecido con su ex pareja. Para ello, el cronista preguntó: “¿Hablaste con Rodri? ¿Leíste las críticas que le hicieron a él y que señalaron a Tini como responsable de su desempeño en el partido?”, y ella se limitó a responder: “No miré las redes, la verdad. La gente es mala”, y agregó: “No voy a hablar de eso, está todo bien. Me parece que ella -haciendo referencia a Tini- no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal”.