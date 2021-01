La serie de Netflix “Los Bridgerton” fue un éxito desde su estreno a fines de diciembre. En muy poco tiempo se convirtió en la serie más vista y está en boca del mundo entero. Tales fueron sus repercusiones que la plataforma de streaming no perdió tiempo en notificar que tendrá una segunda temporada.

Dentro de la serie, que relata las aventuras amorosas y vitales de los miembros de la numerosa familia Bridgerton, se ven cosas muy habituales de la época tales como las gacetas de cotilleos o la ignorancia impuesta en las mujeres jóvenes sobre el funcionamiento básico del cuerpo humano.

Para lograr dicho efecto de época, la producción debe hacer un fino trabajo en cada detalle para que el espectador se mantenga en la línea y viaje a ese tiempo. Sin embargo, la serie ha cosechado tantos fanáticos que ahora deben concentrarse el doble en los detalles porque a ellos nada se les escapa.

Tal es así que no pudieron evitar notar un error muy parecido a aquel vaso de Sturbucks en Game of Thrones. Esto sucede con las series que generan furor y euforia en el público. En Bridgerton, durante los primeros minutos del episodio uno, los espectadores ven carruajes tirados por caballos en un camino empedrado. Si bien estos encajan perfectamente en una serie ambientada en el siglo XIX, las líneas amarillas que marcan la calle no lo hacen. De hecho, el Daily Mail informó que la línea amarilla no hizo su debut en el Reino Unido hasta la década de 1950.

Algunos usuarios de redes sociales se apresuraron a señalar la inexactitud histórica. “Oh, cielos, amarillo moderno sin líneas de estacionamiento en la calle en el drama televisivo ‘Bridgerton’”, tuiteó un comentarista. “He trabajado en algunas películas/programas de televisión como consultor histórico y departamento de arte, recuerdo nuestro lote pintando sobre líneas blancas modernas en una calle o cubriendo toda la calle con tierra”.

Y otro agregó, “Dos episodios en #Bridgerton y hasta ahora he visto una sola línea amarilla y una tapa de alcantarilla de telecomunicaciones. No sabía que los británicos del siglo XIX eran tan pioneros...”

Los nuevos capítulos de la serie que se puso al público en el bolsillo se empezarán a rodar desde el próximo otoño, según informaron medios estadounidenses. Lady Whistledown, una de las protagonistas, informó personalmente la continuidad de sus aventuras.

La omnipotente narradora de chismes de la alta sociedad londinense de principios del XIX lo confirmó en una nota firmada donde desvela que la próxima temporada de la serie se centrará en el hermano mayor de la familia, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).