Barby Silenzi redobló la apuesta luego de ser criticada por el vestido que eligió para la fiesta de 15 de la hija de El Polaco.

Es que la bailarina eligió un vestido largo, en tono rosa, con bastante transparencia y detalles en pedrería, el cual estaba al borde de la censura.

Barby Silenzi le hizo frente a las críticas por su vestido.

Un look que sin duda dio de qué hablar cuando se conocieron las primeras imágenes, teniendo en cuenta que fue el atuendo elegido para asistir a un cumple de 15.

Barby Silenzi lució un vestido con transparencias para el 15 de la hija de El Polaco.

Ahora, Silenzi compartió un video en Instagram luciendo su outfit desde diferentes ángulos y con una copa en la mano, Barby le hizo frente a las críticas.

Como era de esperarse, los comentarios de apoyo y señalando que no era el mejor look para la ocasión, no se hicieron esperar en el posteo.

Qué dijo Matilda Blanco sobre el vestido de Barby Silenzi

“Uno puede hacer una crítica, ´le queda divino, tiene un cuerpazo, pero no era el momento; se desubicó´, pero está mal, porque no tiene nada que ver con la moda. La moda es otra cosa”, explicó Matilda durante un debate sobre el tema de la moda en América.

Luego señaló: “Si voy a criticar el vestido de Barby, digo que era corto para los zapatos, que era muy escotado para la espalda que mostraba. Que era transparente y que podría haber tenido un culote en vez de una micro tanga. Me parece que está mal, no da ir con transparencias a una fiesta de 15. Igual, hacé lo que quieras. Siempre estoy hablando de mi opinión y es absolutamente subjetiva”.