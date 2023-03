Alejandra Maglietti conquistó el Lollapalooza 2023: escote, glitter y trenzas multicolor

Alejandra Maglietti es otra de las famosas que se presentó en el Hipódromo de San Isidro para disfrutar de una noche única en el Lollapalooza Argentina 2023. La modelo, que cosecha 1,8 millones de seguidores en Instagram, compartió un carrusel de imágenes suyas con un estilo que no pasó desapercibido para nadie.

Maglietti lució un atuendo que consistió en un pantalón de jean estilo oxford con intervenciones y dibujos, un top negro con cadenas súper escotado combinado con unas mangas transparentes del mismo color, y unos zapatos negros con plataformas.

Ale Maglietti enamoró a todos en el Lollapalooza 2023 con un look infartante Foto: Instagram

Complementó su look con unas trenzas multicolor, una minicartera negra y mucho glitter en la cara. En el posteo, el cual alcanzó los 18.290 likes en 14 horas, Alejandra arrobó a todas las marcas que colaboraron con su estilo.

Cuándo cumple años Alejandra Maglietti y por qué nunca le gustó festejarlo

La panelista nació el 27 de octubre de 1985 en Resistencia, Provincia del Chaco, y este año celebraría su cumpleaños número 38. Sin embargo, dicha celebración fue algo que jamás realizó hasta el año anterior, ya que se trató de la primera vez que se reunió con sus amigos para festejarlo.

Ale Maglietti sorprende con su figura en las redes. Foto: Instagram

“Nunca me gustó cumplir años, siempre me daba vergüenza que me canten el feliz cumpleaños (ya se que suena rarísimo pero bue, es la verdad) y odiaba ser el centro de la fiesta”, comentó en el posteo que realizó en 2022 durante su celebración, y agregó: “Pero esta vez me animé a organizar cenas con mis amigos y con mis amigas por primera en mi vida, esta vez hice doble festejo y me gustó”.