Agustina Añón jugo al tenis con una camiseta blanca mojada y causó furor en Instagram

Agustina Añon sigue causando furor las redes sociales. La influencer uruguaya se caracteriza por posar con los looks más atrevidos y que desafían todos los límites que Instagram pone a sus usuarios. Su último posteo no es la excepción.

Agustina Añón posó en Instagram para sus seguidores.

Agustina Añon acumula en su canal de Youtube alrededor de 800 mil suscriptores. Mientras que en TikTok junta poco más de 24 mil, su objetivo es seguir creciendo allí, pero en Instagram es donde causa más sensación: 1,3 millones de seguidores.

La modelo cautivó a sus seguidores de Instagram.

Todos estos seguidores son los que fueron testigos del look que protagonizó su último posteo en esa red social. Agustina Añón se muestra desde una cancha de tenis con prendas pertenecen a la marca que también viste Cardi B, Nicky Minaj y Kylie Jenne.

Agustina Añón y la sombra del elemento que acompañó su clase del día Foto: instagram

Una remera blanca mojada, que queda tipo top dejando ver sus abdominales; y una pollera tableada en la misma tonalidad es el vestuario que eligió la influencer. Además, el look se completa con una gorra que la hacen ver canchera y sexy a la vez.

Agustina Añón calentó las redes jugando al tenis Foto: instagram

¿Cómo se hizo famosa Agustina Añón?

Agustina Añon llegó a la fama a través de Youtube con Dosogas Team, de la mano de su novio Mathías Sellanes y su colega Federico Vigevani. Luego, optó por página y enfocarse en crear contenido relacionado a lo que siempre le gustó, mostrarse tal cual es, de la mano de la moda y el modelaje.

Las críticas que recibe Agustina Añón

En una entrevista, la influencer explicó que siempre hay críticas en las redes sociales: “Hay mucha gente que solamente se dedica a hablar mal hagas lo que hagas y he aprendido a dejar que se me resbalen esos comentarios. Obvio, como a todos hay algunas cosas que me afectan, pero respondo con mi trabajo y no dejar de ser quien soy’.