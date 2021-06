Los defensores de los animales vienen insistiendo hace años que ya no solo alcanza con adoptar una mascota. Es que se han conocido numerosas historias de dueños de animales que han maltratado a sus pequeños amigos.

Así fue el caso de un hombre que abandonó a Navy, el perro de su novia, luego de enterarse que no era de raza, e incluso mintió diciendo que el animal se había escapado.

Sin embargo, fue ella quien descubrió lo que había hecho y no pudo soportarlo. Enfurecida por la insensibilidad de su pareja, lo llevó engañado y con los ojos vendados a un paseo en auto.

Pero aquel paseo no tuvo destino: lo dejó abandonado en el medio de la ruta. La noticia se hizo viral ya que la joven grabó toda la situación y lo subió a sus redes sociales.

No solo lo dejó tirado como él hizo con Navy, sino que lo hizo sostener un cartel, aún con los ojos vendados, en el que se leía: “Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia, y ahora sufriré las consecuencias”.

La joven comenzó a relatar lo mucho que extrañaba a Navy desde que se había perdido y que sabía que su novio siempre había querido un perro de raza. Por eso él, hasta ese momento, pensaba que la sorpresa se trataba de un cachorrito de raza para el hombre.

En el video se escucha como ella le pide que cuente hasta 15 y luego se quite la venda. Pero, cuando lo hizo, su novia estaba en el auto con Navy. “Ay, ¡lo encontraste, amor!”, le dijo él, fingiendo su alegría.

Pero la mentira duró poco. La joven le contó que sabía lo que había hecho. “Navy es parte de la familia y eso no se le hace a nadie. Eres un asco de persona, no hay explicación. Lo mismo que sintió Navy lo vas a sentir tú”, le dijo su ahora ex novia.

“No vas a explicar nada, me queda muy claro el tipo de persona que eres. Ahora tú vas a vivir lo mismo que vivió Navy”, concluyó la joven antes de arrancar el vehículo y dejar a su ex en el medio de la nada.