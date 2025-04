A los 67, Michelle Pfeiffer posó en traje de baño y dejó a la vista su lado más sexy

Con una carrera icónica en Hollywood y una presencia cautivadora tanto en pantalla como fuera de ella, Michelle Pfeiffer supo cómo mantenerse vigente a lo largo de las décadas. La actriz, recordada por papeles memorables como el de Gatúbela, construyó una comunidad de seguidores fieles en redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde comparte desde looks casuales hasta reflexiones personales, Pfeiffer se muestra sin filtros, inspirando a miles de mujeres alrededor del mundo.

En una de sus publicaciones más recientes, Michelle posó relajada desde una reposera y deslumbró a sus seguidores con un look veraniego que dejó ver su lado más sensual. Llevó una malla enteriza azul, un kimono a tono y un sombrero XL que completó el outfit con elegancia y estilo. Con la naturalidad que la caracteriza, la actriz de 67 años recibió una ola de elogios por su frescura, confianza y belleza atemporal.

Michelle Pfeiffer enamoró en traje de baño azul

Michelle Pfeiffer y su vínculo sincero con el ejercicio: “¿Llegaré a amarlo?”

Lejos de los estereotipos que rodean a las estrellas de Hollywood, Michelle Pfeiffer siempre fue transparente sobre su vínculo con el ejercicio físico. A pesar de llevar años entrenando, confesó en redes sociales que el fitness no es una de sus pasiones. “¿Llegaré a amar el ejercicio? ¿O al menos a no odiarlo?”, escribió en un posteo reciente, junto a un video donde se la ve extenuada tras una sesión intensa.

Michelle Pfeiffer, radiante a los 67 años

Ese sinceramiento resonó con muchas mujeres que también luchan con la falta de motivación para entrenar. En los comentarios, sus seguidoras le agradecieron por mostrar una realidad más humana: que no siempre hay entusiasmo, y que incluso figuras admiradas como ella también enfrentan esos momentos. Pfeiffer, sin embargo, no deja de priorizar su bienestar: entrena no por gusto, sino porque entiende la importancia de mantenerse activa, fuerte y saludable.