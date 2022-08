8 personas que se esforzaron al mínimo y “terminaron” sus trabajos como pudieron

Hay semanas en las que los trabajadores se sienten más agotados que en otras. Cumplir con las funciones y responsabilidades muchas veces termina siendo cansador, por lo que uno se esfuerza, pero al mínimo. Tanto es así que, a partir de este tipo de cualidades que fueron descubiertas en los trabajadores, ha surgido una nueva campaña.

Se trata de “Not my Job”, es decir, “Ese no es mi trabajo”. Esta comunidad, que se ha generado a través de una página web, los peores ejemplos de gente que hizo un gran trabajo, pero no se esforzó más allá de eso. De hecho, son tareas tan terriblemente realizadas que aquí recopilamos ocho de ellas para visibilizar lo gracioso de esta situación.

8 personas que terminaron sus trabajos esforzándose al mínimo:

La joven que limpió mal el piso: un usuario mostró cómo su novia limpió mal el piso. Al parecer, por lo que se ve en la imagen, la susodicha no movió un mueble que estaba en ese espacio que se ve en blanco y, cuando lo movieron, notaron la mancha.

La chica que limpió mal el piso. Foto: instagram

Un radiador con el caño roto: la página “Ese no es mi trabajo” muestra cómo un usuario ha colocado un radiador con un caño que, evidentemente, no es para eso, por lo que se ha roto.

La foto con el radiador mal puesto. Foto: instagram

Una calcomanía que muestra al mismo actor: en la fotografía se ve cómo un hombre figura como el actor de la publicidad, pero la misma imagen fue utilizada para que sea una mujer. Pues, solo le pusieron una peluca.

La calcomanía con el mismo actor. Foto: instagram

Una foto mal editada: en esta publicidad se ve cómo sobra una mano sobre el estómago de la mujer.

La foto mal editada. Foto: Instagram

Un pintor que no hace más de su trabajo: un usuario mostró cómo su pintor le dejó el trabajo a medio hacer. En el medio de la pared que pintó había una planta y no la quiso mover. Así que dejó ese espacio con el color anterior.

La foto del pintor. Foto: Instagram

Una carretera que no molesta a la naturaleza: la fotografía deja en evidencia que, a veces, los pintores cuidan la naturaleza, como en esta carretera en la que una hoja no fue movida y la línea quedó pintada por sobre ella.

El pintor que no molesta a la naturaleza. Foto: INSTAGRAM

Un interruptor que maneja todo: la foto muestra un cartel que pide por favor que el interruptor no se utilice de más porque hace encender otros aparatos.

EL INTERRUPTOR QUE MANEJA TODO Foto: INSTAGRAM

Encuentra el error: en esta araña, las lámparas son todas blancas y están acorde a la combinación de la casa, excepto una.