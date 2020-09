A través de las redes sociales se dan a conocer cientos de novedades y rutinas diarias de limpieza que llaman la atención de los usuarios. No obstante, hace tan solo nos días, se conoció una técnica para conocer más sobre las pieles de las personas y poder asegurarse un mejor cuidado.

Piel seca

Si tu piel no retiene suficiente humedad, tus poros son casi invisibles, tu cutis se ve apagado y además tu piel no es demasiado elástica; lo más probable es que tenga la piel seca. Este tipo de piel se agrieta y se vuelve áspera con facilidad debido a la falta de grasa. Para cuidarla, debes exfoliar regularmente con ingredientes no abrasivos.

lavado de cara

Piel grasa

Si tu piel siempre parece brillar y tu nariz brilla incluso cuando no se aplica cremas o hidratantes en la cara, lo más probable es que tengas la piel grasa. Este tipo de pieles suele tener algunos problemas de acné durante la pubertad. Esto se debe a que su piel libera sebo con mayor frecuencia obstruyendo los poros, la buena noticia, tardan en envejecer.

Piel mixta

Como su nombre lo indica, esta es una combinación de piel seca o normal y grasa. Es decir, tu piel es grasa alrededor de la nariz, la frente o la barbilla, pero seca en la parte restante de la cara. Si este es tu tipo de piel, debes usar tónicos para equilibrarla, en especial los que son tipo gel ya que se absorben muy bien y no te sacan granos.

lavado de cara

Piel normal

Si tu piel no reacciona negativamente a los cambios del clima o a los nuevos productos, y no sientes la necesidad de hidratarte o limpiarte la grasa de la cara todo el tiempo; entonces tienes una piel normal. Este tipo de piel es firme y no tiene pocas o ninguna arruga. Además, te permite probar diferentes productos hasta encontrar el indicado.

¿Cómo saber cuál es tu tipo de piel?

Para saber qué tipo de piel tienes puedes conseguir papel arroz, que sirve para absorber la grasa de la cara, y dar palmaditas con él en la zona de la frente, nariz, mejillas y barbilla. Si no absorbe nada de grasa o muy poca, significa que tu piel es seca, sin embargo si en las mejillas no absorbe grasa pero en la frente y nariz si, se trata de piel mixta.