Doña Ángela, una abuela mexicana, se hizo su lugar en las redes sociales y tiene un canal de YouTube con más de tres millones de seguidores con los que comparte sus recetas tradicionales de cocina. Su cuenta se llama “De mi rancho a tu cocina” y, lejos de los tradicionales influencers y youtubers, muestra de forma simple y sin lujos ni complicaciones cuáles son los platos que realiza día a día.

“Fue idea de mi hija, me dijo que hiciera un canal para que me fuera bien, pero yo no quería porque me daba mucha vergüenza, sólo que al final me convencieron y aquí estoy, desde agosto del año pasado”, dijo Ángela al diario local mexicano El Sol de Zamora.

En su canal de Youtube, la cocinera comparte recetas tradicionales de la comida local. Barbacoa de pollo, enchiladas michoacanas, huevos con chile rojo, buñuelos con atole blanco, patitas de puerco en vinagre y una serie de guisados son solo algunos de los platos que se pueden encontrar entre sus videos.

Su popularidad en las redes creció tan rápido, que hasta hace poco tiempo los seguidores no sabían su nombre. Los videos, de producción casera, muestran la humildad de su rancho, en el que cocina con ingredientes simples y sin mayores vueltas. Su fama escaló al punto de que la revista Forbes la señalara como una de las 100 mujeres mexicanas más influyentes.

“Mi gente hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de tres millones en YouTube. Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes mi familia, mi gente, que Dios me los bendiga. Me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia. Los quiero mucho”, escribió la cocinera en su cuenta de Facebook al ser reconocida por Youtube por su gran cantidad de seguidores.