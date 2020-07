La Semana de la Moda es uno de esos eventos – por no decir el más importante- de la industria. Después de la llegada del coronavirus, el mundo de la moda no solo se vio en problemas por las perdidas en ventas de indumentaria, también vieron como las distintas pasarelas y colecciones empezaron a ser aplazadas hasta el punto de tener que adaptarse al formato digital para poder sobrevivir.

Es así como los grandes escenarios, los exclusivos pases de acceso y las imponentes presentaciones de cada Casa de Diseño reconocida han cambiado su forma de presentar lo nuevo para la próxima temporada primavera/verano.

Semana de la moda digital de Milán (web)

Las semanas de la moda digital de Londres, París y Milán, eventos experimentales demostraron la creatividad -o la falta de ella- de las grandes firmas, y aunque fue la primera vez tanto para presentadores como para la audiencia, Milán se alzó como el ganador absoluto en Europa.

Según DMR Group , una agencia italiana que se encarga de analizar datos digitales para importantes firmas de moda, las tres semanas de la moda generaron un EMV de 10.7 millones de euros en 100,000 sitios web y 25,000 cuentas de redes sociales; destacando el caso de Milán, con 6.24 millones de euros, seguido por París con 2.68 millones y Londres con 1,81 millones.

Milán: lo más destacado del evento

Dolce & Gabbana​



Desfile de Dolce & Gabbana (web)

Dolce & Gabbana tuvo su primer desfile presencial en “la nueva normalidad” para presentar su colección masculina “Parco dei Principi” de primavera-verano 2021. La pasarela se realizó en los jardines de la Universidad Humanitas en Milán (institución con la cual la firma ha estado trabajando con diversos programas de donación y apoyo en su búsqueda por encontrar una cura para el Covid-19). Para la crítica no fue la propuesta más creativa pero si se destacaron aspectos como las siluetas oversize con inspiración arquitectónica, colores como azul y blanco y materiales como lino, algodón, denim, nylon y seda.​

Prada

Prada presentó su colección de hombre y mujer de la primavera-verano 2021 la cual se enfoca en la esencia de la firma: el significado. Siluetas elegantes, cortes tradicionales, colores frágiles, materiales livianos y piezas deportivas se ven en la última propuesta de Miuccia Prada como directora creativa. Llevó el nombre de “Prada Multiple Views SS21: the show that never happened” y contó con las visiones de una multitud de creativos de todas partes del mundo.

Versace

Versace presentó un adelanto de su “Flash Collection”. La colección, que estará disponible en agosto, incluye estampados de la Medusa, pantalones con print de serpiente, prendas en tonos lila, cinturones delgados y maxi aros, entre otros. Lo hizo a través de la presentación exclusiva del rapero británico AJ Tracey.

Ferragamo

La presentación de Ferragamo de su pre-colección primavera 2021 para mujeres y hombres estuvo acompañada de un video narrativo que traza la historia de la firma y celebra sus raíces y patrimonio cultural. En cuanto a los diseños presentados en el look-book, en la propuesta de Paul Andrew, director creativo, se destacan las siluetas elegantes y ligeras, los tonos arena y los estampados con un toque animal.