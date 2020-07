Sola en el bosque

Magela Demarco / Caru Grossi

La Brujita de Papel

Muchos libros infantiles abrigan una búsqueda porque aportan alguna enseñanza para la vida, acompañan a nenas y a nenes en algún trance especial –como dejar los pañales– o los ayudan a expresar un dolor. En ese grupo podríamos ubicar a esta reciente obra escrita por Magela Demarco e ilustrada por Caru Grossi.

Sola en el bosque es un libro muy bello, que a través de cuidadas metáforas aborda la problemática del abuso y la violencia en general, poniendo palabras donde suele haber miedo y silencio. Un dato valioso es que la elaboración de este libro fue acompañada por el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil “San Roque”, de Paraná, Entre Ríos. Podemos leer en su contratapa: “Hay palabras que no se dicen. Hay vivencias que no se cuentan. Hay verdades que no se descubren a primera vista. Hay lobos disfrazados que logran escabullirse y ocultarse dentro de algunas casas. Y las transforman en bosques oscuros y tenebrosos para quienes las habitan […] Este es un intento para hacer visible ese llanto silencioso. ¡Piedra libre al lobo!”.

Enciclopedia de los dinosaurios 4D

Autores varios

Sigmar

Todo lo que siempre quisiste saber sobre los dinosaurios, ahora en Realidad Aumentada. Una vez que tenés el libro, descargás la APP gratuita, enfocás tu dispositivo móvil sobre las páginas de esta enciclopedia y vas a ver cómo los legendarios animales preshistóricos cobran vida en 4D.

El trágico destino de Birdie Bloom

Temre Beltz

Puck

Este mágico libro cruza los destinos de Birdie Bloom, una nena huérfana, y Agnes Prunella Crunch, una brujísima malvada que está atravesando una depresión de bruja… Lejos de rechazarse, se harán amigas y juntas reescribirán su historia para transformarla en algo para nada trágico.

Otras opciones

Foquito: la app supercuentera

Esta app gratuita lanzada por la asociación de actrices y actores Sagai, ofrece cuentos argentinos interpretados por artistas locales como Rafael Spregelburd (con “Petit, el Monstruo”, de Isol), Julieta Ortega (con su libro Un año con Amanda) y Tomás Fonzi (con “La decisión de Teodoro”, de Irene Singer).

¡Liberen a H. Potter!

La compañía estadounidense liberó muchos cuentos infantiles para disfrutar en cuarentena. Si bien la gran parte está en inglés, hay 145 audio-cuentos en castellano, como Harry Potter y la piedra filosofal, la fábula de “La liebre y la tortuga”, y diecinueve clásicos, entre ellos, “El mago de Oz” y “El traje nuevo del emperador”.stories.audible.com