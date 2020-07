El té y su protocolo

Al beber té, no mires por sobre la taza sino adentro, ¡y por favor, no estires el meñique! Llená solo ¾ de la taza y no alejes el plato al terminar la infusión. Para aprender más, sumate en Instagram a las charlas de julio de Victoria Bisogno, presidenta y fundadora de El Club del Té (@elclubdelte).

Los secretos para armar un buen vermut

La bartender cordobesa Pipi Yalour y Matías Dana, titular del rosarino Belgrano Café, explican cómo preparar un buen vermut y con qué acompañarlo en un ciclo de charlas organizadas junto a @Cinzanoargentina. Conocé los secretos de los aperitivos contados por estos célebres cantineros ingresando en Instagram a @Belgranocafe, “vermucito” en mano. pablomartinchef.com.ar

Un gin bien argentino

El London Dry Gin elaborado en la Argentina por Hilbing Franke Distillery, fue reconocido entre los tres mejores del mundo en el concurso Destillata 2020, realizado en Austria. Sus ingredientes: frescas bayas de enebro de la Patagonia, semillas de cilantro de la región pampeana y cáscaras de cítricos del Litoral. Si te interesa conocer los mejores bares de tragos en la ciudad de Buenos Aires (para ir apenas podamos salir de nuestras casas) tenés que seguir en Instagram a @bacoctel.