Este domingo 21 de junio se producirá el primero de los dos eclipses de Sol que habrá este año. El ‘Anillo de Fuego’, tal como es conocido, puede tener efectos en nuestro estado de ánimo y anunciar eventos importantes en nuestras vidas.

El evento astronómico que ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra no podrá ser visto en América, sólo en algunas zonas de Asia y África. Por eso la NASA habilitará una transmisión en vivo para observar el fenómeno de manera virtual. El ‘Anillo de Fuego’ permanecerá en el cielo por aproximadamente 4 horas.

El Anillo de Fuego sólo podrá verse en algunas zonas de Asia y África. (Foto: Hamad I Mohammed/REUTERS)

Este eclipse solar anular se producirá el día 21 de junio a las 3:45:18 de Argentina en el primer grado de Cáncer, a poco de haber ocurrido el solsticio de verano en el hemisferio Norte. El segundo será el 14 de diciembre, porque nunca hay menos de dos eclipses solares al año.

Los eclipses pueden anunciar eventos importantes en nuestra vida, así como encuentros, rupturas o cambios de trabajo, tal como indica la astróloga Patricia Kesselman en Clarín. “Un eclipse de Sol puede simbolizar la desaparición momentánea de nuestro potencial interior, sentimos ausencia de poder personal, de voluntad, de capacidad para visualizar metas personales”, asegura.

TOPSHOT – The surface of the sun is seen as the moon moves in front of it in a rare “ring of fire” solar eclipse, as seen from Wan Twin in central Myanmar on December 26, 2019. (Photo by ye aung thu / AFP)

Para la astrología, el Sol es el dador de vida y energía; por lo tanto su oscurecimiento en el cielo es una señal de ausencia de las mismas. Existe una comprobada interacción entre los eclipses y una desvitalización, por eso cuando nos afectan los eclipses de Sol, podemos sentirnos más cansados, estresados, fatigados o abatidos.

Según Bernadette Brady, está asociado a momentos de inhibición, restricción, separación y desilusiones. Pueden ocurrir eventos que parecen bloquear al individuo, por lo que se recomienda esperar hasta que pase el eclipse para realizar acciones importantes o tomar decisiones drásticas.