Video: la provocación de la barra de Central que calentó la previa del clásico con Newell’s

La previa del clásico rosarino se intensificó este viernes con una provocación cargada de simbolismo. La barra de Rosario Central, conocida como “Los Guerreros”, difundió un video que rápidamente se viralizó en redes.

En el mismo, se ve un muñeco vestido con la camiseta de Newell’s siendo prendido fuego mientras la percusión del club auriazul estalla con cánticos tradicionales.

Rosario Central venció a Newell's Old Boys por 1 a 0 de local en la fecha 10 de la Liga Profesional 2024.

La escena fue filmada bajo las tribunas del estadio, con un payaso cargando el muñeco hasta el momento de la quema. De fondo, se distinguen tres bombos formando el signo “+20”, una clara referencia al favorable historial de Rosario Central ante su clásico rival, orgullo latente en su hinchada.

Este tipo de videos suele marcar la previa del duelo, aunque el uso del fuego y la simbolización de la superioridad histórica fueron particularmente potentes esta vez. En Rosario, donde el folclore futbolero manda, estas cargadas tienen gran impacto emocional.

El clásico se disputará este sábado a las 17:30 en el Gigante de Arroyito, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. La expectativa social es inmensa y estas provocaciones solo agregan combustible al ambiente.

Para muchos hinchas, la carga simbólica es una manera de llevar ventaja antes de que ruede la pelota: el muñeco con la camiseta rival es una imagen fuerte, que resuena más allá del partido mismo.

En cuanto a lo deportivo, Central llega en buen nivel y con la ilusión de escalar en la tabla, mientras que Newell’s busca afirmarse y revertir la tendencia que lo ubica por debajo. El marco del duelo será una mezcla de pasión, tensión y espectáculo.

