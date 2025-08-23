Vía Rosario / Rosario Central

Rosario Central vs Newell’s: hora, TV y las formaciones del clásico que paraliza a la ciudad

Ángel Di María vuelve a jugar el clásico rosarino tras 18 años, en un duelo clave por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

23 de agosto de 2025,

El clásico entre Rosario Central y Newell's es uno de los más calientes del fútbol argentino.

Rosario se prepara para vivir una nueva edición del clásico rosarino, con un signo especial: Ángel Di María retorna a este duelo tras 18 años de ausencia. El encuentro se disputará este sábado a las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

El talentoso mediapunta ya formó parte de clásicos en 2006 y 2007, pero hoy regresa como figura consagrada. Central lo recibió con expectativas para cambiar el relato futbolístico del duelo eterno.

Central llega al clásico invicto en el torneo: suma una victoria y cuatro empates, que lo dejan quinto en la Zona B con siete puntos, cerca de los puestos altos junto a River.

Newell’s, por su parte, no encontró todavía la victoria: acumula un triunfo, una derrota y tres empates, lo que lo ubica décimo en la Zona A con seis unidades. La Lepra buscará quebrar esa sequía con una sorpresa en el clásico.

El historial general favorece al Canalla: de 277 enfrentamientos oficiales, Central ganó 97 veces, frente a 77 victorias rojinegras y 103 empates. Esos números potencian la mentalidad del local en el duelo de esta tarde.

Este clásico promete emociones, nervios y la posibilidad de un triunfo simbólico. Con Di María como figura clave, se mezcla pasión, historia y fútbol, en lo que podría convertirse en un momento definitorio para el torneo y para la ciudad de Rosario.

Posible formación de Rosario Central vs. Newell’s

En cuanto a los planteles, Rosario Central presentará un equipo ofensivo con Jorge Broun; Coronel, Komar, Quintana y Sandez; Ibarra o Navarro; Di María, Malcorra, Campaz; Copetti y Véliz. Dirige Ariel Holan.

Posible formación de Newell’s vs. Rosario Central

Newell’s, dirigido por Cristian Fabbiani, se alineará con Espínola; Montero, Lollo, Noguera, Cuesta, Martino; Banega, Sotelo; Maroni, González y Herrera.

Rosario Central vs Newell’s Old Boys por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

La nueva edición del clásico de Rosario se jugará desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito bajo el arbitraje de Darío Herrera y José Carreras a cargo del VAR. Se podrá seguir en vivo por ESPN Premium.

