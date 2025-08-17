¿Por qué Rosario Central lidera el historial del clásico rosarino desde 1952?

El clásico rosarino, uno de los encuentros más apasionados del fútbol argentino, ha sido escenario de innumerables duelos entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. Sin embargo, desde el 12 de octubre de 1952, el equipo canalla ha mantenido una ventaja histórica en el historial oficial de enfrentamientos entre ambos clubes.

En ese partido, se impuso por 2 a 0 como visitante, marcando el inicio de una racha que lo posicionó al frente en el historial del clásico. Desde entonces, el Canalla ha sumado 97 victorias, mientras que Newell’s ha logrado 77, con 103 empates en 277 partidos disputados hasta la fecha.

Rosario Central se quedó con la victoria en el último clásico disputado.

A lo largo de los años, los de Arroyito han consolidado su dominio en el clásico rosarino, destacándose en diversas épocas y logrando victorias memorables. Por ejemplo, en 1914, el equipo auriazul derrotó a Newell’s por 6 a 2, iniciando una racha de 11 victorias consecutivas sobre su eterno rival.

Además, en 1974, Rosario Central logró una victoria por 3 a 0 en condición de local, comenzando una racha de 17 encuentros sin perder ante Newell’s, la mayor racha de encuentros invictos de un equipo sobre el otro en la historia del clásico rosarino.

Cristian Fabbiani, DT de Newell's.

Por su parte, la Lepra ha tenido momentos destacados en la historia del clásico, como en 1974, cuando se consagró campeón del Metropolitano en la cancha de Rosario Central con un golazo de Mario Zanabria. Sin embargo, estos momentos han sido esporádicos y no han logrado revertir la tendencia general del historial.

En la actualidad, Rosario Central continúa siendo el líder en el historial del clásico rosarino, y Newell’s sigue buscando la manera de equilibrar las estadísticas. El próximo enfrentamiento entre ambos equipos será una nueva oportunidad para que la Lepra intente acortar la diferencia y para que el Canalla reafirme su dominio en el clásico.

Este dominio histórico de Rosario Central en el clásico rosarino es un reflejo de su consistencia y éxito a lo largo de los años, consolidándose como uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.