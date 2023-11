Sergio Massa y Javier Milei discutieron sobre narcotráfico en Rosario y “Los Monos”

En la última semana de campaña electoral, Sergio Massa afirmó que Patricia Bullrich “perjudicó todo el seguimiento y control de ‘Los Monos’ en Santa Fe”. Durante el debate presidencial antes del balotaje, Javier Milei cuestionó la tarea del Gobierno para resolver el problema del narcotráfico en Rosario y el ministro de Economía de la Nación contraatacó.

A la hora de analizar la situación en la ciudad, el candidato de La Libertad Avanza afirmó que “no hay un solo policía preso” o muerto por la lucha contra las organizaciones ligadas a la venta de drogas. De su lado, el líder del Frente Renovador criticó a su adversario por el “desconocimiento del tema”.

En cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad, Milei concluyó: “Eso quiere decir que baja la orden del poder político para darles cobertura a los narcotraficantes”. El postulante de Unión por la Patria rechazó la acusación y respondió con una propuesta. “Vamos a controlar que la Justicia cumpla con su parte”, aseguró.

En el penúltimo bloque del debate de este fin de semana, el economista planteó que el Estado no supo ponerle freno a los delincuentes que venden droga. En este sentido, aludió a la pueblada tras el crimen de Máximo Jerez y comentó: “Cuando la gente se saturó, los fue a buscar y los sacó a patadas”.

“No hay voluntad política”, concluyó Milei sobre la falta de soluciones ante el crecimiento del narcotráfico. Previamente reclamó una aplicación estricta de las leyes vigentes y dijo varias veces que “el que las hace, las paga”.

Sergio Massa prometió “todos los recursos federales” para Rosario y Santa Fe

Tal como ocurrió en el segundo debate presidencial, Sergio Massa criticó la gestión de Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación para desacreditar a Javier Milei. “Me gustaría volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó tu nueva compañera”, comentó ante su rival electoral.

La semana anterior, el candidato oficialista le garantizó su apoyo al gobernador electo Maximiliano Pullaro para frenar al narcotráfico. En esta oportunidad, reiteró: “Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y los santafesinos, lo voy a hacer. Ese es mi compromiso”.

El debate se desarrolló durante dos horas este domingo a la noche. Foto: Captura de video

Milei reaccionó alarmado y sostuvo esa acción requiere un reforma de la Ley de Defensa Nacional. De inmediato, el ministro de Economía lo desmintió y aclaró que no se refería al uso de las Fuerzas Armadas, sino de Prefectura, la Policía Federal y Gendarmería, entre otras.

“El problema de la inseguridad y el narcotráfico no es un tema de dependencias. No me tocaba en Tigre y sin embargo lo hice”, dijo Massa sobre su pasado como intendente. Luego expresó: “Cuando uno tiene una responsabilidad pública, no mira jurisdicciones, protege a las personas”.