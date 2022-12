Robo millonario en Rosario: tenía sus ahorros encima por amenazas y le abrieron el auto

Un millonario robo ocurrió este jueves por la tarde en la zona del estacionamiento del Shopping Portal Rosario, en la zona norte de la ciudad. Allí, desconocidos le sustrajeron $12.000.000 a una mujer de adentro de su camioneta y la víctima denuncia que tenía esa suma encima porque está amenazada por la mafia.

Según el propio testimonio de la damnificada, el hecho ocurrió luego de que dejara la camioneta estacionada en la playa de aparcamiento para ir al Easy que se encuentra en el Shopping y después a comer con sus hijas. “Tenía todos los ahorros en la camioneta porque estoy amenaza por ‘la mafia’ para que pague y no voy a pagar. Y cuando volvemos estaba la puerta de la chata abierta”, relató al móvil de Radio Mitre Rosario.

Y continuó explicando: ”Hoy me llegó un camión de Buenos Aires con muchas aberturas y en dos cajas tenía dinero y como estoy amenazada llevaba todos mis ahorros en dólares para hacer mi casa en Pueblo Esther, después de trabajar desde los 14 años. En total, entre la mercadería y el dinero, me robaron doce millones de pesos”.

por qué la mujer llevaba consigo la suma de dinero millonaria en rosario

La mujer sostuvo que llevaba esa gran suma consigo porque se encuentra amenazada por un grupo mafioso. Aunque no dio detalles al respecto, dijo que los extorsionadores le exigen $250.000 para seguir trabajando sin que nada le pase a su local.

No obstante, no pudo asegurar que el robo haya sido ejecutado por los mismos que la aprietan: “Estoy amenazada en mi casa y en el negocio, además no duermo en mi casa hace una semana y este robo no sé si tiene que ver con la mafia. Encima hay una cámara donde está la chata pero me dijeron que no funciona y que en las imágenes de las cámaras que dan afuera no se ve nada”.

La mujer cerró explicando que pedirán imágenes de las cámaras del playón del centro comercial y para eso ya se comunicó con fiscalía. " En Rosario estamos sobreviviendo. Los que nos levantamos a las 7, los que pagamos los impuestos, los que hacemos las cosas bien estamos hechos pelota, arruinados”, cerró.