Reforma previsional: Maximiliano Pullaro cargó contra los “privilegios” judiciales

La discusión sobre la reforma previsional en Santa Fe abrió varios frentes de batalla para el Gobierno provincial en los últimos días. En vísperas de la sesión legislativa referida al tema, Maximiliano Pullaro defendió el proyecto en Rosario y rechazó los reclamos sobre las jubilaciones en el Poder Judicial: “Acá se terminaron los privilegios”.

Mientras se prepara un paro docente en escuelas públicas por el mismo tema, el jefe de la Casa Gris también enfrentó las críticas de los sindicatos de las escuelas. “Van a pagar mas los que más ganan. No se va a recortar el 82% móvil, no se van a cambiar las edades”, aseguró este miércoles.

El ex diputado provincial dijo que está dispuesto a “bancar” la propuesta para demostrar que los recursos públicos “van al crecimiento económico y no a pagar déficit”. Luego advirtió: “La otra salida era enviar un mensaje a la Legislatura aumentando algún impuesto, cosa que no pienso hacer”.

¿Qué dijo Maximiliano Pullaro sobre el Poder Judicial de Santa Fe y los sindicalistas?

Durante su discurso en el Santa Fe Business Forum, Maximiliano Pullaro planteó que su objetivo es “terminar con todos los privilegios” en materia de jubilaciones. A continuación enfatizó la necesidad de revisar las condiciones de “los que más ganan y que se creían que tenían coronita, que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra provincia”.

“Lamento que se haya mentido tanto durante los meses que se estuvo debatiendo la situación de la caja”, expresó el gobernador. Después señaló que el plan del Poder Ejecutivo no contempla “casi ninguna modificación” en cuanto a las jubilaciones de “la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado”.

Pullaro insistió en la necesidad de la reforma legislativa para “corregir distorsiones” y “lograr equilibrar la caja” previsional. “No le vamos hacer pagar lo mismo que al que gana el mínimo que al que gana lo máximo. No está bien eso”, sentenció.

Por último, el gobernador ratificó el descuento por adhesión al paro que anunció la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) para este jueves. En esa línea encendió un alerta sobre “los sindicalistas que pierden los privilegios” con los cambios en las jubilaciones y concluyó: ”Acá los chicos tienen que ir a la escuela, por eso los docentes no van a cobrar el día”.