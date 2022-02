En medio de la investigación por el triple crimen en Ibarlucea, el juez que tiene la causa que involucran a los novios fugitivos sostuvo que si hubiesen pedido autorización para casarse, se la hubiese dado ya que Brisa Leguizamón Ferreyra tenía buena conducta y Esteban Rocha estaba libre.

Otmar Paulucci, es quién escuchará a la flamante pareja el próximo 14 de febrero si es que se presentan a declarar por la causa en la que se los relaciona con la banda narco de Tata Medina. Al mismo tiempo, el juez sostuvo que la fiesta fue “demasiado”.

“Si me pedían autorización para casarse, lo hubiera hecho, no me la pidieron”, sostuvo Paulucci en diálogo con Radiópolis (Radio2), y sostuvo que el tema de la fiesta “se hacía un poco difícil”. El Juez sostiene que habría dado el visto bueno por la conducta que mantuvo la novia desde mayo del 2019.

Paulucci detalló que en más de una oportunidad Leguizamón Ferreyra tuvo que salir de su casa para llevar a sus hijos al médico y siempre pidió autorización junto con el certificado correspondiente. Mientras que, sobre la situación de Rocha, señaló que podía hacerlo porque está excarcelado.

Igualmente, luego del triple crimen esta situación podría cambiar ya que está en libertad solo con la condición de que se presente ante la Justicia cuando sea solicitado: si este 14 de febrero no lo hace podría volver a la cárcel. Si no se presentan el lunes, seguirá vigente el pedido de captura para los novios fugitivos.