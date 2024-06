Patricia Bullrich pasó por Rosario e hizo un balance sobre el Plan Bandera

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, estuvo este martes en Rosario para hacer un análisis de los resultados del Plan Bandera, a seis meses de su lanzamiento. La funcionaria fue recibida por el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro, que la esperó con un regalo por el día de su cumpleaños.

Tras la baja en los homicidios registrados en los últimos meses, la titular de la cartera de Seguridad brindó un discurso y aseguró que “los narcos no son más dueños de la calle”, aunque sostuvo que " no es un tema que se resuelva en seis meses, hay que sistematizarlo para que no vuelvan a nacer esas bandas”.

La ministra dio detalles del Plan Bandera Foto: Juan Jose Garcia

“Los resultados son producto de un conjunto de acciones determinadas y decididas, a pesar de haber tenido en el medio de la operación una crisis que nos puso en jaque, la crisis de los cuatro asesinatos a mansalva”, sostuvo la ministra, haciendo referencia a los asesinatos de dos taxistas, un colectivero y un playero en marzo, con días de diferencia.

el balance del plan bandera

En otro segmento de su discurso, Bullrich brindó algunas estadísticas del trabajado realizado en los últimos seis meses en la ciudad y la región: “Controlamos a 606 mil personas, es decir casi la mitad de los ciudadanos de Rosario. A 278 mil vehículos en un parque automotor de 600 mil y a 180 mil moyos con una gran retención, más de 1500″.

Con respecto al Plan Bandera, la funcionaria detalló: “Hubo 400 detenidos, 118 kilos de cocaína secuestrados y la misma cantidad de marihuana, más de 50 mil piezas de droga sintética e inspecciones de precursores químicos”.

Y agregó: “Implementamos el sistema de internos de alto riesgo, es uno de los puntales de la razón por la que estamos logrando estos resultados, porque los señores de las bandas eran los dueños de las cárceles, le daban órdenes a presos y penitenciarios”.