Obra pública “cero” en Rosario: 8000 obreros perderían su trabajo con el proyecto de Javier Milei

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Rosario, Carlos Vergara, sostuvo que alrededor de 8.000 personas podrían quedar sin trabajo si se llevara la obra pública nacional a cero, como anunció recientemente Javier Milei, en una de sus primeras entrevistas posteriores al balotaje presidencial.

“Son muy preocupantes los anuncios de Milei de obra pública cero. Estamos hablando con la Cámara, en la ciudad hay muchísimas obras con fondos nacionales. Si este hombre tan libertario no respeta los contratos que existen en la actualidad, que son las obras en funcionamiento, se van a parar”, expreso.

Y agregó: “Como dijo Gerardo (Martínez, secretario general del gremio a nivel nacional) la Uocra está en alerta y movilización y si hay algún despido nos van a ver en la calle. Si no hay empresas no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay empresas, es el ABC de todo tipo de trabajo” y subrayó: “Si tocan un solo trabajador la Uocra paralizará todas las obras del país”.

¿Cómo es la situación de la obra pública en rosario y en santa fe?

Ante este escenario, el gremio a nivel nacional se manifestó en estado de alerta y movilización. En la ciudad de Rosario, donde hay alrededor de 20.000 trabajadores afectados a la obra pública nacional y provincial, este martes al mediodía Vergara se reunió con Mariano Schor, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Rosario, para analizar el escenario local frente a un posible parate de la obra pública nacional.

En este contexto, desde la UOCRA señalaron que confían en que la gestión de Maximiliano Pullaro al frente de la provincia dé continuidad a la obra pública provincial, que concentra al 60% de los trabajadores vinculados a este tipo de actividad.

“Estuvimos hablando con Mariano (Schor) y gente de la provincia y nos dijeron que la decisión es que no se pararían las obras provinciales. Si esto es así es un aliciente, es algo”, remarcó.