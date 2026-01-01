“No sé si quería robarme”: la palabra de la joven empleada que sufrió un brutal ataque en Rosario

Una joven de 23 años fue brutalmente atacada en la mueblería donde trabaja en el Barrio Echesortu. La vendedora está viva de milagro luego de recibir todo tipo de golpes. Estuvo en observación y ahora sigue tomando análgesicos y calmantes por los golpes y el pésimo momento que le tocó vivir. Para ella, la intención del delincuente no era robarle sino abusarla.

“No vi enteros los videos, porque me pone mal. Estoy analgésicos por los golpes y calmantes por los nervios”, dijo Luz en diálogo con Telefe.

“Me podría haber robado todo, quizás robó porque no le quedó otra. Creo que no era su intención. Me ataqué cuando me quiso llevar al baño, porque en el video no se ve, pero me estaba tocando el cuerpo y me dio mucho asco”, relató la chica, quien tiene muy clara la percepción de que el hombre quería abusar de ella.

Además, señaló que pudo resistir porque se notaba que el agresor no estaba en condiciones normales. “Yo creo que estaba bajo alguna sustancia. Por que si bien tengo muchos golpes, su fuerza no era la suficente para reducirme. O quizás yo estaba con mucha adrenalina y eso me ayudaba a levantarme para defenderme”, dijo.

Luz estuvo todo el tiempo comunicada con sus compañeras de otra sucursal, que hicieron lo posible por llamar para que la ayuden, pero nadie alcanzó a detener al delincuente, que sigue prófugo.

Cómo fue el ataque en Echesortu

El violento ataque ocurrió en Mendoza al 3300. El delincuente ingresó al local simulando ser cliente, pero cuando la joven se dio cuenta que su intención era otra le pidió que se retire. Este se abalanzó sobre la joven y la golpeó salvajemente.

En un momento, el agresor intentó llevarla hacia el baño del local y comenzó a tocarla. La chica se aferró a un mueble para evitar entrar al sanitario. Allí empezó la peor golpiza.

En el video se observa como el delincuente la toma del pelo, la golpea con puños, patadas, la arrastra por todos lados y hasta le muerde violentamente el dedo meñique para amedrentarla. Finalmente, el hombre le robó la billetera y se escapó del lugar.