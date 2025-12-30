“Mamá, me muero”: el crudo relato de la madre de la nena baleada en una feroz balacera en Empalme Graneros

La noche del lunes volvió a teñirse de violencia en el barrio Empalme Graneros. Una niña de apenas 7 años, identificada como P.I.T., resultó herida durante una ráfaga de disparos efectuada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta negra. El ataque ocurrió en la intersección de las calles Génova y Cabal, donde la pequeña fue alcanzada por un proyectil en la zona abdominal, obligando a su traslado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital de Niños Zona Norte, donde permanece estable.

En el lugar del hecho, los peritos de criminalística recolectaron un total de nueve vainas servidas de calibre 9 milímetros, lo que da cuenta de la magnitud de la balacera. Las primeras hipótesis de la investigación, basadas en testimonios y antecedentes, sugieren que el ataque podría estar dirigido a un familiar de la víctima. Según fuentes policiales, un allegado a la menor cumplió recientemente una condena por extorsiones y estaría vinculado a la comercialización de estupefacientes en el sector, lo que orienta la causa hacia un ajuste de cuentas.

Balacera en Rosario.

Operativo cerrojo

Tras el violento episodio, el Comando Radioeléctrico desplegó un fuerte operativo en la zona para dar con los agresores. En las inmediaciones de San Cayetano y Cabal, los efectivos divisaron a un sospechoso que intentó huir a pie tras abandonar una moto Bajaj Dominar 250cc, la cual contaba con pedido de captura activo. La persecución culminó dentro de una vivienda de pasillo, donde la policía logró capturar a cuatro personas: dos hombres de 51 y 22 años, una joven de 20 y un adolescente de 16.

Dentro de la propiedad donde se refugiaron los sospechosos, las fuerzas de seguridad incautaron un arsenal que complica su situación procesal. Se halló una pistola calibre 9 milímetros, compatible con el material balístico recolectado en la escena del ataque a la niña, además de dos escopetas (calibres 12 y 16). Todo el material fue derivado a peritaje para determinar si el arma corta fue efectivamente la utilizada en el atentado que dejó a la menor hospitalizada.

Parte de la fachada del domicilio baleado este lunes por la noche.

“Mamá, me muero”: el dramático relato de la madre de la nena baleada en Empalme Graneros

El terror se desató este lunes minutos antes de las 20, cuando los hijos de Karen, de 7 y 8 años, regresaban de comprar pirotecnia en un quiosco ubicado a pocos metros de su casa en Génova y Cabal. La secuencia fue desgarradora: la niña ingresó al hogar tomándose el abdomen y gritando: “Mamá, me muero”, mientras que su hermano entró detrás con un roce de bala en uno de sus talones. La familia, que se encontraba refrescándose en una pileta al momento de la ráfaga, reaccionó de inmediato; en medio de la desesperación, un tío de los menores logró detener a un automovilista que pasaba por la zona para trasladar de urgencia a la pequeña hacia el Hospital de Niños Zona Norte.

Tras el shock inicial, Karen confirmó con alivio que su hija se encuentra estable y que será trasladada a una sala común en las próximas horas. Sin embargo, la mujer aprovechó para desmentir de forma tajante las versiones policiales que señalaban su vivienda como un punto de venta de drogas o búnker. “Los vecinos saben quiénes somos”, enfatizó, asegurando que los nueve disparos efectuados por los sicarios no tenían como objetivo a su familia. Con este descargo, buscó limpiar su imagen ante la opinión pública y despejar cualquier sospecha sobre un trasfondo narco en el ataque que casi termina con la vida de su hija.

La Policía investiga el crimen. (Archivo/Rosario3)

La compleja situación en el barrio Empalme Graneros

La situación en Empalme Graneros es crítica, ya que este ataque no fue un hecho aislado en las últimas horas. Durante la madrugada del mismo lunes, un hombre de 38 años fue baleado en el tórax en Barra al 1600 bis, y horas más tarde, en esa misma cuadra, una mujer de 43 años sufrió una herida de bala en su mano. La seguidilla de sangre mantiene en vilo a los vecinos de una de las zonas más castigadas por la criminalidad organizada en la ciudad.

A estos sucesos se suma un antecedente inmediato ocurrido el domingo, cuando un chico de 16 años fue herido en un brazo en la esquina de Ottone y La República. Si bien en ese caso la víctima manifestó que se trató de un intento de robo, la acumulación de episodios violentos en un radio tan pequeño de cuadras pone bajo la lupa la disputa territorial que atraviesa el barrio. Por el momento, la fiscalía trabaja en el cruce de datos para determinar si existe una conexión directa entre todos estos ataques.