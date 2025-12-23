Triple crimen sacudió al barrio Las Flores en la madrugada rosarina: qué se sabe hasta ahora

La zona sur de Rosario fue escenario de una nueva masacre que vuelve a poner en jaque la tranquilidad de los vecinos. Durante las primeras horas de este martes, una lluvia de balas terminó con la vida de tres personas en el corazón del barrio Las Flores, un sector de la ciudad marcado por la recurrencia de hechos violentos y disputas territoriales. El ataque ocurrió específicamente en el cruce de las calles Lirio y España, donde las víctimas fueron emboscadas en circunstancias que la justicia intenta esclarecer.

Balacera en Barrio Las Flores.

Al llegar al lugar tras los llamados al 911, efectivos de la Prefectura Naval Argentina se toparon con una escena dantesca: manchas de sangre y una gran cantidad de vainas servidas rodeaban los cuerpos de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y de un hombre que, al no poseer documentos entre sus pertenencias, aún permanece como NN. Los peritos del gabinete criminalístico trabajaron bajo una fuerte custodia policial, recolectando material balístico fundamental para la investigación que coordina la Fiscalía de Homicidios Dolosos.

Un fallecimiento en el hospital y los detalles de la investigación de la PDI

Aunque el ataque se produjo en un solo acto, el saldo de fallecidos aumentó con el correr de las horas. Fabio Roldán, de 34 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario con múltiples heridas de bala en los brazos y el tórax, pero murió poco después de ingresar pese al esfuerzo médico. En tanto, un cuarto hombre identificado como Roque A. permanece internado con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), presentando impactos en el rostro y el pecho.

Los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) han comenzado un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad en las inmediaciones de Lirio y España. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas planificado, dada la ferocidad del ataque en un sitio complejo, caracterizado por viviendas precarias y descampados. Se intenta determinar si los agresores se movilizaban en un vehículo particular o si sorprendieron a las víctimas a pie, aprovechando la oscuridad de la madrugada.

HECA

El barrio Las Flores, históricamente referenciado como el bastión de la banda narcocriminal “Los Monos”, vuelve a quedar en el centro de la escena pública por un hecho de sangre múltiple. La fiscalía interviniente ordenó el levantamiento de rastros y la toma de testimonios a posibles testigos, aunque el hermetismo en la zona es absoluto por temor a represalias. Este episodio eleva drásticamente la estadística de homicidios en el departamento Rosario en lo que va del mes.

Se espera que en las próximas horas la justicia logre identificar al hombre que falleció en el lugar del hecho y que la evolución del único sobreviviente permita obtener datos clave para dar con los responsables. Por el momento, el despliegue de las fuerzas de seguridad federales y provinciales se ha intensificado en el sur rosarino para prevenir nuevos enfrentamientos derivados de este cruento ataque que ha conmocionado a toda la provincia.