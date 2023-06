Nicki Nicole se fotografió en ropa interior sobre la cama y los fans deliraron en Instagram

Cada vez falta menos para que Nicki Nicole llegue a Rosario a presentar Alma, su último trabajo discográfico que la tiene de gira por varias locaciones del globo. En el marco del lanzamiento de sus temas, la cantante aprovecha para actualizar sus redes y sorprender a sus fans con una nueva faceta.

Tras separarse de Trueno, Nicki decidió apostar a una imagen más provocativa y por eso, en los últimos tiempos, maravilló a sus seguidores con jugadas propuestas fotográficas en las que ostenta su envidiable figura y su característico aspecto fresco y juvenil.

Esta vez, la artista rosarina recibió millones de corazones rojos tras compartir una imagen suya en la cama y en ropa interior negra, con medias transparentes del mismo color, un collar de perlas y su larguísimo cabello suelto. La foto está acompañada de un único emoji de corazón negro.

La artista urbana apostó a un look más provocativo Foto: @nicki.nicole

La imagen hizo delirar a sus fans, que le dedicaron miles de comentarios elogiando su belleza. Entre ellos, destaca el del mexicano Peso Pluma, que fue recientemente vinculado de manera sentimental con la cantante. El artista urbano sólo contestó con una serie de emojis y los fanáticos no pudieron evitar reactivar un posible “shipeo” entre los dos.

El rumor de romance entre la argentina y el músico oriundo de México se generó luego de la visita de Nicki al país latinoamericano y, pese a que no se los vio en una situación concreta, ninguno de los dos salió a desmentirlo.

Peso Pluma reavivó los rumores de romance Foto: @nicki.nicole

¿QUÉ DIJO NICKI NICOLE SOBRE PESO PLUMA?

Durante una entrevista, Nicki habló sobre cómo es trabajar con diferentes colegas y recordó la colaboración con el cantante mexicano más exitoso del momento.

“Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto”, comenzó diciendo la rosarina. “Desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que por cierto era mi canción favorita de él”, agregó.

Luego reveló su temor de incursionar en los corridos tumbados y aseguró: “Era un género que realmente era un desafío para mí”. Sin embargo, reveló que se sintió más tranquila gracias al apoyo de su colega.

“Cuando vi la seguridad que me dio el Peso Pluma a la hora de subirme a la canción, cuando vi que me dio el tiempo también, porque no te voy a mentir, las primeras veces que probé en el estudio era difícil”, explicó y añadió: “Él además no suele usar click, va a su ritmo, a su manera, y cuando conecté al 100 con el sentimiento ahí salió el verso”.

Nicki Nicole reveló detalles de su relación con Peso Pluma: “Con él me pasó algo muy loco…” Foto: Desconocido

Por último sostuvo que cuando se conocieron personalmente todo fluyó con naturalidad: “Nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Realmente se formó algo super lindo y super genuino. Nada, no sé, como que de un momento a otro creo que Argentina y México somos uno”.