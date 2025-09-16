Nicki Nicole debutó como coach de La Voz Argentina: a quién reemplazó y por cuánto tiempo

La Voz Argentina se transformó, sin dudas, en uno de los éxitos televisivos del año. Cada noche, Telefe se impone en el rating durante el prime time y también logra picos de audiencia en la transmisión por YouTube con la reacción en vivo a las actuaciones de cada participante.

Por eso, cualquier cambio que ocurre en el programa conducido por Nico Occhiato genera repercusiones inmediatas en los seguidores y, como era de esperarse, la presencia de una nueva coach iba a ser muy comentada en las redes sociales.

Este lunes se produjo el debut de Nicki Nicole en el jurado del exitoso reality y los fanáticos celebraron la noticia. Sin embargo, las opiniones estuvieron divididas ya que muchos extrañaron a Lali Espósito, quien dejó su lugar en las sillas a la artista urbana.

"Hoy tenemos una novedad, una debutante", anunció Occhiato ni bien comenzó la emisión para luego revelar que se trataba de la rosarina. "Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows“, comentó Nicki inmediatamente, intentando explicar el porqué de su presencia.

Es que Lali debió ausentarse del programa debido a sus recientes shows en el estadio de Vélez, los cuales agotó en ambas ocasiones, y su asistencia al estreno de Verano Trippin, película dirigida por su amiga Morena Fernández Quinteros y en la cual participa.

Nicki Nicole debutó como coach de La Voz Argentina

"Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, vamos a ver qué tal“, comentó Nicki luego, ante lo cual el conductor le aseguró verla adecuada para ser la sustituta de la cantante de Disciplina. “La vas a romper toda”, comentó.

En medio de su resonante romance con Lamine Yamal, la aparición de Nicole en el concurso de canto sorprendió a todos y dejó en claro que fue un momento de gran disfrute para ella. Además de compartir imágenes de su sexy look, compartió postales junto a Luck Ra y La Joaqui, también coach y co-coach del certamen.

Así fue el debut de Nicki Nicole como coach de La Voz Argentina