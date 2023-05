Newell’s sufrió, pero los tres puntos quedaron en el Coloso: “El equipo lo supo jugar”, remarcó Gabriel Heinze

Newell’s sufrió, pero con uno menos durante gran parte del segundo tiempo, logró quedarse con los tres puntos ante Godoy Cruz y Gabriel Heinze rescató la entrega del equipo: “El equipo lo supo jugar”.

Con los goles de Jorge Recalde, de penal, en el primer tiempo, y a los 93′ por Jherson Mosquera, la Lepra se quedó con una importante victoria en el Coloso: suma 26 puntos en 18 fechas, un punto por debajo de Boca, pero a 14 de River, que visita este lunes a las 21.30 contra Vélez.

Qué dijo Heinze sobre la victoria de Newell’s ante Godoy Cruz

“Con uno menos empezamos a defender más bajo, pero después el equipo lo supo jugar”, comenzó remarcando el DT rosarino y agregó: “Once contra once fue un partido muy parejo. En el primer tiempo nosotros pudimos imponernos, ellos también en pasajes. Con uno menos empezamos a defender más bajo, fueron cinco o seis minutos desde la expulsión que no pudimos dar pases seguidos”.

A los 51 minutos vio la roja Willer Ditta, y esto obligó al Gringo a meter mano en el equipo: “Ellos jugaban mucho por banda, es Ferreira o el delantero centro, tenía que sacar un interno y de los tres, los dos más defensivos eran Juan (Sforza) e Iván (Gómez)”, detalló.

“Enfrentamos a un equipo muy bueno, es la primera vez que nos posicionan seis jugadores por delante, con gente técnicamente muy buena, era un partido muy complejo y sabíamos que lo íbamos a sufrir”, sostuvo.

Quiénes son los próximos rivales de Newell’s por la Liga Profesional