Messi se sinceró sobre sus hijos y reveló un detalle impensado: “Ellos nacieron con esto”

Lionel Messi brindó una entrevista en la que abrió su corazón sobre su vida familiar, sus hijos y la enorme responsabilidad de ser padre de Thiago, Mateo y Ciro. Párrafo aparte para Antonela Roccuzzo: al rosarino se le iluminó la cara cuando destacó lo “madraza” que es y reconoció que cuando él se queda solo con los tres termina agotado.

En una charla distendida para el canal OLGA con Migue Granados, el 10 del Inter Miami habló de todo y entre estos temas estuvo presente su paternidad, como lo vive y cómo define a sus hijos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo estuvieron en el último show de Coldplay en Miami junto a sus hijos (Instagram de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo)

Qué hijo de Messi se destaca en el fútbol

Messi reconoció que no tenía pensado mandar a los hijos a la escuelita del Inter, pero que surgió la oportunidad y disfruta mucho de compartir estos momentos con los pequeños. Los más chicos del clan entrenan dos veces por semana, según contó su padre.

Thiago está en el sub12 y Mateo con los de 8 y 9 años. “¿Cómo conseguiste que los prueben ahí?”, consultó pícaramente Granados, y Messi respondió con una sonrisa: “Quedaron, hicieron la prueba y quedaron”. Los chicos entrenan en el mismo lugar que su papá y esto es gran punto a favor para que Lio siga disfrutando.

Thiago Messi (12) disputó la Newell's Cup con el equipo sub 13 de Inter Miami en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa de Rosario.

“Íbamos a ir a otra escuelita, que estaba un poco más lejos; pero en el club me dijeron ‘acá tenemos, pueden venir acá, porque si van a otro lado va a ser un quilombo’”, detalló el rosarino y luego llegó la pregunta que más se lee en las redes: “¿Son buenos?”.

Y fiel a su estilo, Leo Messi respondió: “Les gusta mucho, a los tres le encanta el fútbol”. Claramente, su padre no iba a colaborar con la presión que se habla en las redes de ser el hijo del mejor jugador del mundo.

“¿Se lo inculcaste vos o realmente les gusta?”, disparó Granados y Messi respondió con algo obvio: “Ellos nacieron con esto. Desde que nacieron vieron futbol en la cancha, siguieron los míos”. Un detalle que destacó el humorista es que hay pelotas por todos lados en la casa del 10.

La familia Messi en un torneo de la Academia del Inter Miami (Instagram)

Cómo es Lionel Messi como padre: ¿admira a Roccuzzo?

“¿Sos buen padre loco?”, disparó Migue y Messi quedó pensativo: “Qué sé yo, creo que sí. Creo que estoy y que intento inculcar en mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. Seguir la línea que me dieron a mí”.

Coincidió que cree que esto se da porque sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini, fueron buenos padres con él; sumado a la formación en valores que recibió en el Barcelona. “Soy como soy, por lo que aprendí de chico, por el club a donde crecí también”, destacó y recordó que él se fue de Rosario con 13 años.

El error en la decoración de la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, según el Feng Shui.

“¿Ella es buena madre? ¿La admirás full?”, indagó Granados y Messi afirmó con un gran sí: “La verdad que ella pasa las 24 horas con ellos. Nosotros estamos afuera mucho tiempo, a veces nos vamos uno o dos y ella está todo el día”. Al mismo tiempo reconoció que “me he quedado todo el día con los tres y te la regalo”.

Qué cosas hace Messi de la casa? Sabe empanar las milanesas? Arreglar la mochila del baño? Tiene alguna pastillita por un dolor de cabeza? Acá la posta. pic.twitter.com/HH978CbhgM — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Cómo son los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo

“¿Cómo haces para bajarlos a tierra con los caprichos?”, preguntó Granados y destacó que los nenes saben la posición económica de sus padres y que pueden tener lo que quieran. “Thiago fue al que más le inculcamos eso de chico”, arrancó diciendo el futbolista y agregó: “Y después los hermanos fueron siguiendo la línea de él. Te soy sincero, no tengo ese problema, la tienen clara en ese sentido”.

Lionel Messi ganó la Copa América de Estados Unidos 2024 y celebró el título con sus hijos.

En este contexto, el humorista quiso saber cuál de los tres cancherea más con decir que es “el hijo de Messi”, y el 10 contó que a Thiago “no quiere saber nada con eso y no le gusta”, para luego dar un ejemplo: “El otro día fueron a jugar el primer partido: entra Thiago y ni te mira para afuera; y cuando lo hace Mateo, te mira, te saluda, aplaude”.

El ídolo junto a Thiago, Mateo y Ciro.

“Son diferentes”, sostuvo y remató con un detalle que no muchos conocen, porque Ciro es el que menos se muestra: “El otro chiquito es terrible, pero todavía se está definiendo. Tiene 5 años”. Aunque el protagonista de los mejores momentos virales, sigue en el podio de la rebeldía: “Pobre, lo mato siempre, pero si tengo que decir uno Mateo”, sostuvo y Migue agregó: “El bardero”.

Al mismo tiempo, reconoció que Thiago, el más sensible, tiene más afinidad con Antonela Roccuzzo: “Le cuesta mucho más hablar, con Antonela tiene más confianza en contarle las cosas”. Y destacó que a “Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo y no para de hablar”.

Pero lo gracioso fue la descripción del pequeño de la familia: “Ciro es más reservado, cuenta, pero no cuenta de él, habla de los demás”, dijo Messi y Granados acotó entre risas: “Chusma se llama”.

Lionel Messi habló sobre la posibilidad de tener otro hijo

Migue le preguntó al jugador de Inter si ya “cerró la fábrica”. De inmediato, la “Pulga” admitió que le gustaría volver a transitar un embarazo junto a su esposa y aclaró: “No estamos en la búsqueda”.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El humorista le advirtió que los hijos “le van a comer la herencia”. Además, le sugirió: “Dicen que para que sea nena tiene que ver el tamaño”. Más tarde volvió a la carga sobre las fotos virales de Messi en short.