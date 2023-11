Maximiliano Pullaro felicitó a Javier Milei tras el balotaje y le pidió “soluciones”

En el cierre de una jornada cargada de tensión por el balotaje 2023 en Argentina, el diputado provincial Maximiliano Pullaro felicitó este domingo a Javier Milei por su triunfo. “Espero que con sus decisiones pueda encontrar soluciones”, manifestó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) sobre el presidente electo.

Después de la tercera votación del año a nivel nacional, el ex ministro de Seguridad ponderó “al conjunto de los argentinos por ser protagonistas de una jornada ejemplar, que transcurrió en paz”. No obstante, dejó en claro que el sucesor de Alberto Fernández no tiene tiempo que perder.

A través de redes sociales, el legislador provincial enfatizó que “el país transita una enorme crisis” en paralelo con el proceso de renovación de autoridades. Dentro del mensaje planteó que Milei es un actor clave para superarla.

De cara a lo que viene desde este lunes, Pullaro espera que las decisiones del presidente electo “transformen y modifiquen la angustia que tienen hoy todos los argentinos”. Más temprano se había asignado un objetivo similar en cuanto a la situación de Santa Fe.

Eliminado Juntos por el Cambio de la contienda en las urnas, Pullaro había evitado pronunciarse a favor de cualquiera de los candidatos presidenciales del balotaje. Luego de su paso por el cuarto oscuro, este fin de semana ratificó que su prioridad es la gestión en la Casa Gris desde el 10 de diciembre.

El legislador provincial retornó a sus pagos para sufragar por quinta vez en el año. Foto: @maxipullaro

“Tengo el compromiso de defender a Santa Fe porque ese es el mandato que me dieron los santafesinos y que voy a respetar cada día”, manifestó el ex ministro de Seguridad. De esta forma insistió en que trabajará “sin descanso” como gobernador, sin importar quién gane este domingo.

De regreso en Hughes durante el fin de semana largo, Pullaro visitó la Escuela 504 “Domingo Faustino Sarmiento”. El sucesor de Omar Perotti recorrió unos 140 kilómetros desde Rosario hasta el pueblo del departamento General López para emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones nacionales.

¿Qué posición adoptó Maximiliano Pullaro en el balotaje 2023?

La noche de los comicios generales del 22 de octubre en Argentina, Maximiliano Pullaro pidió una “campaña de propuestas” para el balotaje presidencial. De esta forma se mantuvo equidistante entre los postulantes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria.

““Es claro que la sociedad nos puso en el lugar de opositores a Milei y Massa”, manifestó el gobernador electo en Santa Fe unos diez días después. A diferencia de otros dirigentes de su partido y referentes del PRO, prefirió mantenerse neutral rumbo a la segunda vuelta.