Los colectivos volvieron a circular con normalidad y el miércoles retornan las clases en Rosario

Tras el velatorio de Marcos Daloia, el chofer de la línea K que murió días después de ser atacado a tiros en Rosario, los trabajadores del transporte urbano e interurbano volvieron a las tareas, por lo que el miércoles habrá clases en escuelas y universidades, además de retomarse la atención normalizada en centros de salud.

No obstante, la ciudad no volverá al ritmo habitual, ya que seguirán paralizados los servicios nocturnos de las estaciones de servicio y de taxis, que no atenderán ni tomarán pasajeros desde las 22 horas y hasta las 6, en protesta por los crímenes de los conductores Héctor Figueroa y Diego Celentano, así como del playero Bruno Bussanich, sucedido el pasado domingo a la madrugada.

“Frente a algunas dudas, informo que de 22 a 6 y hasta que no veamos de parte de funcionarios nacionales que materialicen el movimiento de tropas como prometieron cuidarnos, no seguiremos con el servicio nocturno hasta nuevo aviso. Evaluaremos mañana los pasos a seguir”, informó el titular del Sindicato Peones de Taxis (SPT) Horacio Yannotti.

Por su parte, desde la Cámara de Remises de Rosario informaron que no se sumaban a la protesta y lo dejaban librado a la decisión que quisiera tomar cada chofer, por lo que el servicio funcionará de manera parcial en la ciudad.

¿habrá paro de colectivos en rosario el miércoles y jueves?

Cabe destacar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un paro de colectivos para el interior del país el miércoles, pero en Rosario la medida no tendrá implicancia, porque se logró un acuerdo salarial a nivel local, por lo que la actividad será normal durante los días de la medida nacional.

Desde la Municipalidad de Rosario se anunció además que los servicios de higiene urbana y de recolección de residuos funcionarán de manera normal y según los horarios habituales, ante el rumor de una medida de fuerza de los trabajadores de la recolección, por una supuesta amenaza sufrida días atrás.