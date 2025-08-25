Las gemelas Gonella recordaron a Locomotora Oliveras en el set de En el barro: “Te tenías que esconder”

La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras el pasado 28 de julio sacudió al mundo del deporte y del espectáculo. Su legado como campeona mundial y su carisma en la pantalla dejaron una huella imborrable. Por eso, las gemelas Daiana y Carmina Gonella, quienes compartieron el set con ella en la serie de Netflix En El Barro, compartieron sus emotivos recuerdos.

Daiana y Carmina Gonella, las gemelas de En el barro.

En una entrevista para Radio Rafaela, las hermanas se mostraron profundamente conmovidas al hablar de la pérdida. “Para todo el grupo y para nosotras también fue muy movilizante”, confesó una de ellas, revelando el impacto que tuvo la noticia. La partida de Locomotora Oliveras no fue solo la de una compañera de trabajo, sino la de una persona que había dejado una marca personal en cada uno de ellos.

Carla Pandolfi recuerda el trabajo de la Locomotora Oliveras en la serie "En el Barro" (Instagram de Carla Pandolfi)

“Era algo que claramente nadie se lo esperaba”, agregaron. La tristeza invadió al elenco, un grupo de mujeres que había forjado lazos de amistad y respeto durante las grabaciones y aseguraron que estuvieron “todas muy tristes esos días”.

El recuerdo de Locomotora en el set está teñido de optimismo y una energía contagiosa. Las gemelas Gonella describieron a Alejandra como una persona que siempre “tiraba para adelante”. Su actitud positiva era una constante en el ambiente de trabajo. Era una persona que, incluso en los momentos de mayor tensión, encontraba la manera de motivar a sus compañeros.

El debut actoral de Locomotora Oliveras en En el barro.

Además de su rol como motivadora, Oliveras era una “buena compañera”. Las hermanas destacan que su energía era tan vibrante que “se notaba en el lugar”.

El carisma de Alejandra trascendía las escenas y los diálogos del guion. “Todas las que tuvimos el placer de trabajar y compartir escenas o de compartir un momento se hacía notar con su energía y tenemos los mejores recuerdos”, aseguraron.

Las Gonella también rememoraron el lado más lúdico y divertido de la boxeadora, un rasgo que la hizo tan querida. “Era una persona muy divertida, no había momento en el que no te haga entrenar”, contaron y revelaron cuál era la estrategia que tuvieron que implementar para evitar esto último: “Te tenías que esconder”, explicaron entre risas.

Otro de los aspectos que las gemelas quisieron destacar fue el cariño de Alejandra por sus seguidores. “Siempre estaba grabando un video para alguien, mandando un saludo”, recordaron. “Fue una pérdida muy grande y triste”, concluyeron, dejando en claro lo que representó la muerte de la exboxeadora para el elenco.