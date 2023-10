La tía que queremos: Nicki Nicole llenó de ternura las redes con su regalo para la bebé de Cazzu

Hace muy poquito la cantante urbana Cazzu se convirtió en mamá junto con su pareja Christian Nodal. La artista, que es conocida en el ambiente por su calidez humana, compartió en redes sociales un tierno regalo que la rosarina Nicki Nicole le hizo a su beba y derritió a todos en Instagram.

“Aquí, estrenando uno de los 100 regalos de la tía Nicki”, escribió la artista al subir la foto en la que se puede ver a la bebé con un body blanco con el logo del último trabajo discográfico de Nicki: Alma.

La beba de Cazzu recibió muchos regalos de Nicki Foto: @cazzu

La foto llegó a los ojos de la rosarina, que reaccionó con un cálido comentario “¡Qué hermosas!” y muchos emojis de carita enamorada. Según lo que contó Cazzu, el body sería uno de los tantos obsequios que la cantante, que recientemente estuvo en su Rosario natal, le habría hecho a su “sobrina del corazón”.

¿Cómo empezó el vínculo entre nicki nicole y cazzu?

Nicki y Cazzu tienen una gran relación que comenzó cuando la rosarina dio su salto a la fama, con el lanzamiento de su tema “Wapo Traketero”. Así, durante la Billboard Latin Week, la cantante recordó un gran gesto de Cazzu y dejó en claro por qué la considera una amiga.

“Yo solía hacer mucho freestyle en casa y me acuerdo que cuando saqué mi primera canción tenía 20 suscriptores en YouTube, incluyendo a mi familia. Cinco habrán sido las personas que se suscribieron realmente”, comenzó contando la artista.

Nicki Nicole reveló el gran gesto que tuvo Cazzu con ella al principio de su carrera Foto: Web

“Cazzu fue una de las estuvo para mí. Yo tenía una sola canción y me invitó a cantar a su show. Eso lo valoro mucho. Ella no tenía nada que perder. Podría haber dicho ‘hiciste un tema. Bien ahí’. Pero tuvo un abrazo hacia mí que me cambió como persona y como mujer”, relató emocionada.

Cabe destacar que fue la primera presentación con público masivo de la que participó Nicki. “Yo la adoro. Tuve la suerte de ver ese proceso de ella entrando en este mundo. Cuando la veo, veo una artista internacional pero absurdamente, algo que no sé si tiene un precedente en el país” confesó Cazzu.