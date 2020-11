Los incendios en las islas volvieron con todo y el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja, no dudó en decir que “son indudablemente intencionales”. Por otro lado, destacó que los focos detectados en los últimos días “se dan en época de rebrotes y en lugares que fueron quemados dos meses atrás”.

“Hay algo que me sorprende, encontramos el 85 por ciento de los focos en la zona frente a Rosario, no tengo dudas de que en esta zona hay algo deliberado”, indicó. “Algunos hablan de una empresa que quiere hacer algo, no sé si tendrán maldad o si serán de productores”, señaló.

Detectaron 85 nuevos focos en las islas

En ese sentido, contó que hace veinte días un fiscal hizo una recorrida en las islas de Entre Ríos que están cerca de Santa Fe en donde detectó movimientos y estructuras para armar algún emprendimiento turístico. “Esto no tiene nada que ver con un pequeños productor que quiere quemar para tener pasturas para los animales”, consideró.

Rioja informó que se está desarrollando un operativo integrado por doce brigadistas de Bomberos Voluntarios de Rosario, junto a otros tantos de Entre Ríos, con apoyo de aviones hidrantes y a la espera de la llegada de un helicóptero del Ejército Argentino. “Hay un área de incendios que está formada por seis o siete focos en la traza del Puente Rosario-Victoria, que es el que molesta al Gran Rosario y otro foco grande está en frente a Arroyo Seco que lo vamos a estar atacando también”, especificó Rioja.

Los incendios en las islas frente a Rosario volvieron con todo

“La llegada del helicóptero del ejército es muy importante porque tiene gran capacidad para poder transportar a los brigadistas hasta los focos que están muy adentro y a los cuales no pudimos arribar con lanchas por la falta de caudal de agua, además de que la nave cuenta con un helibalde considerable para sofocar el fuego desde el aire”, explicó.

Al ser consultado por medios locales sobre el accionar de la Justicia Federal, el funcionario consideró que “se ha avanzado, notamos una diferencia porque han llamado a declarar a 48 personas, en Santa Fe un detenido reconoció haber participado de los incendios y se le va a aplicar una multa importante que va a servir de ejemplo”.

Arduo trabajo de brigadistas para combatir los incendios en las islas frente a Rosario (Gobierno de Santa Fe)

Durante la última semana se identificaron más de 400 focos de incendios en la zona de islas que abarca desde la localidad de Campana hasta la ciudad de Santa Fe y desde febrero de este año se vienen registrando múltiples incendios que afectan la calidad del aire y destruyen los Humedales que conforman el Delta del río Paraná.