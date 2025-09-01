¿Hubo compromiso?: La verdad sobre el anillo azul de Nicki Nicole que le habría regalado Lamine Yamal

Lamine Yamal dio un paso más allá en su romance con Nicki Nicole al compartir en Instagram una imagen que capturó todas las miradas: un anillo de diamante azul, de diseño refinado y valor evidente. La pieza generó reacciones inmediatas y especulaciones sobre un posible compromiso.

Lo más llamativo del post fue la escueta leyenda “30”, que, sin mayores explicaciones, encendió la imaginación de sus seguidores y la prensa. Muchos interpretaron ese “30” como una señal simbólica, quizá alusiva a una fecha especial, un código íntimo o el número de un compromiso inminente.

La foto de Lamine Yamal con el supuesto regalo para Nicki Nicole.

Este regalo se sumó al collar de diamantes que Nicki lució en su cumpleaños 25, considerado también como un obsequio del delantero. En esa celebración, decorada con pétalos, globos y chocolates, ambos se mostraron muy cercanos y los accesorios a tono reforzaron la alianza afectiva.

La pareja ya había anunciado su vínculo públicamente con unas imágenes románticas en redes, que incluyeron emojis de corazón y pastel, dejando en claro que la relación se había consolidado.

El lujoso collar Louis Vuitton que le habría regalado Lamine Yamal a Nicki Nicole.

En ese torta-celebración también brilló otro detalle: collares a juego de Louis Vuitton que ambos lucieron, interpretados como símbolo de armonía y coordinación estética en su noviazgo.

Este episodio confirma que lo que nació entre las paredes de eventos como el Gamper se volvió un vínculo real y público. El “30.” del anillo añade misterio y expectativa: ¿será una propuesta formal o una promesa privada?