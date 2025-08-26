Nicki Nicole lució un lujoso collar de diamantes en su cumpleaños: ¿regalo de Lamine Yamal?

Nicki Nicole celebró sus 25 años en una noche cargada de símbolos y gestos románticos. Más allá del festejo íntimo junto al futbolista Lamine Yamal, quien acompañó el momento, la cantante llamó la atención con un accesorio que captó todas las miradas: un collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”.

La pieza fue exhibida en varias fotos publicadas por la artista en su Instagram, lo que generó una ola de especulaciones sobre su origen. Aunque no se confirmó oficialmente, la prensa especializada y seguidores en redes coinciden en atribuírselo como regalo del joven crack del Barça.

El lujoso collar Louis Vuitton que le habría regalado Lamine Yamal a Nicki Nicole.

El diseño, en oro y brillantes, combinaba el lujo con un sello personal: una inicial que conecta directamente con ella. Mediafashionistas y fanáticos no tardaron en remarcar el valor simbólico del detalle.

Además, durante la celebración se observó que ambos lucían collares de la misma línea de Louis Vuitton, lo que muchos interpretaron como otra señal de correspondencia y sincronía entre la pareja.

La autora de Wapo Traketero lo acompañó con un mensaje emotivo que repasó su año: marcado por pérdidas personales y aprendizajes, recibió el regalo justo en un momento en que también afirmó públicamente su relación con Yamal.

Aunque la pareja no hizo declaraciones verbales, la presencia del collar y la ambientación romántica ya dijeron todo: consensuaron una presentación visual y casi coreográfica ante millones de seguidores.