La renovación de los silos Davis se frenó de manera inédita y el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro) dejó atrás la pintura rosa para volver a un tono liso. La Municipalidad decidió ceder este espacio para un mural de Martín Ron, de manera que la fachada exterior se prepara para su clásico anuncio con la frase “Hola, mamá”.

Dado que la Secretaría de Cultura y Educación anuló el concurso de renovación que había ganado el proyecto “Paint is not dead”, el artista bonaerense fue elegido para realizar otra obra. Un grupo de empresarios locales decidieron pagar por el nuevo trabajo y las autoridades esperan tenerlo listo antes de fin de año.

La propuesta original consistía en utilizar el color rosa como complemento del paisaje ribereño.

El plan B tropezó con algunos problemas de agenda, ya que Ron tiene previsto un viaje al exterior para abordar otro trabajo en las próximas semanas. Ante esta situación, el municipio empezó a barajar la alternativa de que el artista deje su saludo habitual sobre los silos en coincidencia con el Día de la Madre y luego encare el mural definitivo en una segunda etapa.

¿Qué pasó con la pintura rosa en los silos Davis de Rosario?

Los creadores de la performance original cobraron su premio y el municipio ejecutó las partidas correspondientes en paralelo con las donaciones de Tersuave. El equipo encabezado por Florencia Meucci y Manuel Cucurell hizo dos intervenciones el 28 y 30 de julio, pero la segunda fue la última debido a las manchas rosas sobre la vía pública, el parque y algunos vehículos.

El secretario de Cultura, Federico Valentini, consideró que era inviable continuar con el proyecto si no se podía eliminar este riesgo de daño al entorno. Aunque fue parte del jurado que eligió a los ganadores, el funcionario hizo una autocrítica y apoyó la anulación del veredicto sobre una obra en ejecución, una decisión que generó rechazo en ciertos ámbitos académicos, artísticos e incluso políticos.

La cancelación de “Paint is not dead” generó otros problemas. Dado que el concurso no tuvo orden de mérito, no había una segunda propuesta a la cual recurrir directamente. Además, el presupuesto disponible ya empezó a utilizarse; es decir, una nueva convocatoria nacional representa un gasto extra para la administración del intendente Pablo Javkin.

Frente a estos inconvenientes, la Secretaría de Cultura aceptó la propuesta de empresas rosarinas para contratar a Ron. El muralista de 43 años es uno de los mejores en su rubro a nivel mundial y se destaca por su estilo hiperrealista.