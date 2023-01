Hasta en la Iglesia: El Arzobispado de Rosario habló de la sesión #53 de Shakira y Bizarrap

La nueva sesión de Bizarrap con Shakira no deja de generar repercusiones. Las opiniones a favor y en contra de la letra de la artista, que parece dedicada a su ex pareja Gerard Piqué, surgen de los lugares más recónditos y el Arzobispado de Rosario no quiso quedarse fuera del debate; por eso, el monseñor Eduardo Martín se tomó un momento y habló sobre la Session #53 que ya lleva millones de reproducciones alrededor del mundo.

El religioso opinó en el contexto de una entrevista con Radio 2, en el que fue consultado sobre el lanzamiento de este peculiar tema que se convirtió en hit a las horas de haber sido lanzado. La pregunta giró en torno a lo que considera sobre las canciones que tratan de despechos, desamores y dolor vinculado a relaciones fallidas, a lo que contestó: “Ni la escuché a la canción. Leí el titular que decía que era contra su antiguo esposo y eso es de cuarta”.

“Es verdad que el dolor existe. Pero hay que saber trabajarlo. Transformarlo en amor, no en resentimiento o en odio o en deseo de venganza”; expresó el monseñor y explicó que lo importante es “buscar otros tipos de relaciones en la vida”.

¿De qué se trata la canción de Shakira y Biza?

La Session #53 de Shakira y Bizarrap se estrenó el pasado miércoles 11 de enero y en tan sólo 48 horas obtuvo más de 60.000.000 de vistas. La cantante colombiana, recientemente separada de Gerard Piqué, sorprendió con una letra un tanto distinta a la de su tema Monotonía y demostró que, más allá de todo, tiene sangre en las venas. Por eso, dedicó unos cuantos “palitos” a su ex y Clara Chía Martí, la nueva novia del jugador.

La canción se volvió tema de opinión a nivel global. Varios artistas y personalidades de distintos rubros salieron a dar su propia opinión sobre la canción, que más allá de todo, ha sabido posicionarse como el tema más escuchado desde que se asentó en las plataformas de streaming.