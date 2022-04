Bruno Rodrigo Ponce, un joven de 24 años, estaba reunido con sus amigos a metros de su vivienda cuando recibió un disparo que le arrebató la vida. El crimen se desarrolló durante la madrugada del domingo 10 en la zona de 27 de febrero al 7600, en Rosario, provincia de Santa Fe.

En lo que va del 2022, el barrio (también llamado Belgrano sur) registró cinco homicidios. Según informó La Capital, el asesinato podría haber sido efectuado por Claudio “Morocho” Mansilla, el único de los presos que se fugaron en junio del 2021 de la cárcel Piñero y no fue atrapado.

Ponce se encontraba con un grupo de amigos en el cruce de Uriarte y Eduardo Gómez cuando alguien, desde un Ford Fiesta blanco, se acercó y les disparó. El resto de las personas se dispersaron por el barrio frente al tiroteo, pero a Bruno le dieron en la cabeza.

Los vecinos llamaron a la policía y a una ambulancia del SIES al escuchar los estruendos. Una vez que los médicos llegaron al lugar, examinaron el cuerpo y determinaron que el muchacho de 24 años ya había fallecido.

El asesinato de Rodrigo Ponce es el 4° asesinato en menos de 72 horas en el departamento de Rosario. Foto: El Litoral

Marta, la madre de la víctima, estaba mirando la televisión en su casa -a metros de la escena del crimen- cuando escuchó los disparos. “Un minuto después me tocaron la puerta y me dijeron que habían baleado a mi hijo. Fui a la esquina y ya lo rodeaban varios personas que lo conocían desde chico. Todavía respiraba y un vecino lo acomodó de costado”, detalló al medio.

En base a lo que informó, todas las noches escuchan disparos constantemente, acostumbrándose a la situación. No obstante, esta vez se llevó la vida de su muchacho.

“Una chica con la que se criaron juntos se fue en la moto a la seccional 32ª, que está a cuatro cuadras, para ver si lo podían llevar a algún lado, pero le dijeron que no tenían móviles y que esperáramos la ambulancia”, aseguró Marta, y luego agregó: “Pero cuando vino la ambulancia lo miraron y ni lo revisaron a mi hijo. Directamente dijeron que ya estaba muerto”.

La mujer negó estar al tanto de cualquier conflicto que su hijo pudiera tener, pero no descartó la posibilidad. Bruno era changarín y tenía un antecedente penal menor por un conflicto de papeles al momento de comprar una moto.

“Nunca me dijo que tuviera problemas con nadie. Pero a veces uno les pregunta y los chicos no te dicen nada. Sin embargo, ningún amigo de él me dijo qué es lo que pudo haber pasado ni tampoco me aseguraron si los tiros eran para él”, explicó la madre de la víctima.

Desconocen quién asesinó al joven de 24 años en Rosario, pero sospechan de un prófugo. Foto: @radio2rosario

Desconociendo los motivos por los que le arrebataron a su hijo, dijo que capaz “le tiraron por tirar, como pasa siempre”. En lo que va del año se registraron cinco asesinatos antes del de Bruno: en enero a Sergio Giménez y a Jesús Enrique; en febrero Jonatan Ojeda y el mes pasado mataron a Stella Maris Chávez y Niño Salvador Vigo Agüero.