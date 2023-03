El ex Gran Hermano Tomás Holder mostró un extraño regalo que le enviaron sus seguidores

Gran Hermano llegó a su final y dejó, además de un sinfín de anécdotas y situaciones, varios personajes que pasaron del anonimato a la celebridad en cuestión de semanas. Uno de ellos es Tomás Holder, el influencer fitness rosarino que logró notoriedad pese a su breve paso por el reality.

Los fans de Holder crecen día a día y, a diferencia de los seguidores de los demás participantes, los del rosarino tienen formas particulares de demostrar su admiración y gustan compartirlas con el ex “hermanito”. Esta vez, le hicieron llegar un muñeco coleccionable con su imagen y él publicó el extraño gesto.

Holder recibió un extraño regalo Foto: Instagram

La imagen del influencer es comercializada por una empresa argentina que decidió retratarlo con sus inconfundibles bigotes y outfit de remera blanca y jeans. El empaque tiene además una famosa frase del rosarino, que saltó a la fama con su personaje de “Tincho” que ostentaba estar “lejos de situación de Android”, haciendo referencia a la posición económica de los usuarios de dispositivos que utilizan este sistema operativo.

¿Qué lapsus tuvo Holder con Julieta Poggio en Gran Hermano?

Holder tuvo un breve reingreso a la casa de Gran Hermano antes de la final, para hacer campaña a favor de Julieta Poggio, quien al final terminó tercera. En ese marco, el influencer tuvo una situación que no tardó en viralizarse en Twitter, cuando sin querer dijo un extraño apodo con el que seguidores del reality identificaban a la jugadora.

“Popoggio”, disparó Holder en voz baja frente a Mora y Martina, las otras ex participantes que volvieron a entrar al reality. Advertidas por la situación, las chicas le dijeron que no lo dijera muy fuerte para que Julieta no escuchara: “A mí casi se me escapa, boludo”, le reprochó Mora. “A mí también”, aseguraron Tomás y Martina al unísono. “Juli al 9009″, sumó Holder a modo de campaña.