El escalofriante dibujo que un nene de 7 años hizo como tarea sobre la realidad que se vive en Rosario

La violencia no da tregua en las calles de Rosario. Las disputas de bandas narco por territorios dentro de la periferia de la ciudad, afectan a propios y extraños. Quienes nada tienen que ver quedan en medio de los tiroteos y la situación marca decisivamente la forma en la que los habitantes ven a la ciudad; por eso, cuando hace días una maestra pidió que sus alumnos retrataran su localidad, un nene de 7 años dibujó algo que la dejó sin palabras.

La educadora planteó una tarea sencilla: cada chico debía retratar algo significativo del lugar donde vive. Thiago, de 7 años, se puso manos a la obra y con toda su creatividad reprodujo una escena cotidiana de las calles de Rosario. Con sus lápices de colores, dibujó a un hombre con una gorra y en una de sus manos un arma, apuntando a otro sujeto que está con las manos levantadas. Para hacerlo más gráfico agregó la silueta de una bala.

Más arriba, dibujó a dos personas que observan como testigos la situación, alejadas de los tiros pero afectadas por la violencia en el barrio, tal como sucede cotidianamente en algunos puntos de la ciudad.

El estremecedor retrato de la realidad rosarino en ojos del pequeño. Foto: Captura

¿Qué dijo el abuelo de Thiago?

Las referencias con las guerras narco y las constantes balaceras fueron inmediatas. El papá de Thiago, shockeado por las imágenes, se las envió a Juan Manuel, abuelo del nene, que las compartió con TN: “Cuando me llegó el mensaje y vi el dibujo de mi nieto sentí tristeza, porque me pregunto qué futuro le estamos dejando a los más chicos. No se si estuvo viendo las noticias o qué, lo cierto es que él identifica su barrio con la delincuencia”.

El hombre comentó además que Thiago vive en Capitán Bermúdez, una localidad muy cercana a Rosario, pero “tiene esa imagen en la cabeza que muy bien la describió en un dibujo. Lamentablemente es una realidad que no le podemos ocultar”, concluyó.

En ese sentido, habló sobre los traumas psicológicos que podrían quedarle a Thiago en el futuro por la falta de seguridad del Estado y comentó que una de sus nietas emigró del país en busca de un “futuro mejor”, recalcando: " Todos queremos escapar. Prefiero tener a mi nieta viva”.